Telheiras em Movimento mobiliza quatro dias de eventos no bairro

Integrado na Semana Europeia da Mobilidade da autarquia, o Telheiras em Movimento arranca no sábado, 19 de Setembro, e até terça-feira, 22, conte com quatro dias de actividades ao ar livre, em espaços comerciais e também online.

Há música, cinema, artes plásticas, animação de rua, passeios, dança ou yoga. Tudo isto e muito mais cabe na programação deste evento organizado pela Parceria Local de Telheiras, uma rede de partilha que junta várias instituições, organizações e grupos informais do bairro.

No sábado de manhã, para aquecer, o espaço Equilíbrio Holístico acolhe os inscritos em Técnicas de Relaxamento (15€) e Aconselhamento Ayuvérido (20€), mas o resto do dia é quase todo ao ar livre, entre o Jardim Prof. Sousa Franco e o Jardim Prof. Caldeira Cabral. Aí irá encontrar a Feira da Tralha, com artesanato e produtos do comércio local, animação de rua do Chapitô, a Cicloficina da FCUL ou trotinetes da Frog para experimentar. Isto no solo, porque a organização vai montar vários palcos para receberem uma diversa panóplia de actividades, com actuações de grupos corais, grupos de dança ou mesmo uma palestra sobre a Covid-19.

Para o dia de domingo está marcado um passeio de bicicleta gratuito pela arte urbana de Telheiras e Lumiar e um workshop de dança (10€) no Lagar da Quinta de São Vicente, espaço que também acolhe a exposição colectiva de fotografia “Vidas Plastificadas”, de entrada livre. Nas páginas de Facebook Cris Liotti Namaste e Viver Telheiras pode assistir a sessões de Yoga para Todos ao longo do dia. À noite, na Alameda Roentgen, pode ficar a conhecer melhor Carnide através da exibição do documentário Carnide - Uma Visão de 360º, do realizador Vitor Bom Norte, que estará presente.

Entre segunda e terça-feira decorrem alguns workshops relacionados com o bem-estar e também com as novas tecnologias. O programa encerra na terça-feira, Dia Europeu Sem Carros, na Rua Prof. Mário Chicó (Junto à EB Telheiras). A partir das 21.00 pode ver um concerto de Pedro Ramos e Sara Afonso e a seguir é projectado o aclamado filme de animação Belleville Rendez-Vous (2004), de Sylvain Chomet.

No meio disto tudo há um Peddy Paper, do qual saem em clara vantagem os grandes participantes do evento. Os desafios passam por tirar uma fotografia à exposição "Vidas Plastificadas" e, entre outros desafios, fotografar uma das actuações que acontecem em horário fixo. O prémio é um ano de inscrição no Centro de Recursos Partilhados da Parceria Local de Telheiras. Conheça a programação completa aqui.

