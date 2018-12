Tem uma ideia idiota? Alvim criou um festival para si

Fernando Alvim teve mais uma ideia para animar Lisboa e esta terça-feira acontece a primeira edição do Festival Idiota, no Cinema São Jorge. Saiba, mais ou menos, com o que contar.

O Festival Idiota quer ser a nova plataforma de ideias idiotas e pede a quem as tenha guardadas que as partilhe via Whatsapp (96 038 6272) ou através do email festivalidiota@gmail.com. As ideias podem ser partilhadas durante a sessão desta terça-feira, mas Fernando Alvim dá o alerta: "Vai ser possível, mas, pelo sim, pelo não, o melhor é inscreverem-se”. Isto porque será dada prioridade às ideias que chegarem previamente. E já são muitas.

O júri é composto pelos músicos Manuel João Vieira e Vítor Rua e pelo cartoonista Hugo van der Ding e a ideia vencedora leva para casa todas as receitas de bilheteira. O bilhete custa 3€ e se a sala, que tem 150 lugares, estiver cheia o prémio chega aos 450€. Pode comprar o seu bilhete aqui.

Grande Regata de Barquinhos a Remos, Festival Alternativo da Canção, Monstros do Ano ou Golfe para Nabos. Todos estes eventos foram imaginados por Fernando Alvim e todos eles provam que tudo é possível. Tal como a Via Verde.

Pelo menos foi este o exemplo que o apresentador nos deu quando lhe pedimos uma ideia idiota que tenha sido efectivamente posta em prática em Portugal. “A Via Verde parecia inimaginável. Uma ideia que é idiota passa por ter o rótulo de impossível e é isso que vamos tentar provar”, diz Fernando Alvim.

O evento arranca esta terça-feira pelas 18.00, no Cinema São Jorge, numa primeira edição que começa por ocupar a sala mais pequena do cinema da Avenida da Liberdade, embora Alvim acredite que Portugal é um país que tem um ADN propenso a ideias idiotas. Quem sabe se numa segunda edição não acaba por subir, por exemplo, à Sala Manoel de Oliveira.

