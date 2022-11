Tempero Brasil: festival brasileiro de gastronomia aterra em Lisboa e Cascais

A gastronomia portuguesa e brasileira vão ser as estrelas do festival cultural e gastronómico Tempero Brasil Portugal, que começa já na sexta-feira, dia 11 de Novembro, e que se prolonga por dez dias em seis restaurantes de Lisboa e Cascais. Esta é a primeira edição do festival no país. No Brasil, o evento já conta com mais de 20 edições.

“Promover o Tempero em Portugal é fomentar a economia criativa e misturar tudo num grande caldeirão de entretenimento, experiências e celebração da cultura dos dois países”, diz Djanira Dias, organizadora do festival, numa nota enviada à imprensa.

Como acontece nas edições brasileiras do evento, o circuito traz chefs curadores: aqui Vítor Sobral, um dos maiores aficionados da cozinha portuguesa; e a embaixadora da gastronomia baiana e brasileira Tereza Paim. Até 20 de Novembro, os vários chefs dos restaurantes convidados – Tasca da Esquina, O Boteco, Palaphita Cascais, Lota da Esquina, Quiçá! e Dali Cozinha Surreal – vão criar pratos com sabor a Brasil e Portugal.

A isto junta-se uma aula de show cooking (com degustação) com a dupla de chefs Vitor Sobral e Tereza Paim, no dia 12 de Novembro, pelas 16.30. “Brasil e Portugal – Uma Mistura de Sabores” vai ter lugar no número 12 da Avenida da Liberdade, e é uma parceria com a Casa Brasil Bicentenário e organizado pela ApexBrasil e pela Embaixada do Brasil. A participação é gratuita, mas é necessária inscrição aqui.

Não seria um festival sem música e por isso, no dia 13 de Novembro, a partir das 14.30, irá actuar na Casa da Guia, em Cascais, o projecto “Brazil Afro Symphonic”, que reúne Armandinho Macedo, na guitarra baiana, Olodum New Generation, uma banda de percussão da Bahia e o Maestro Yacoce Simões no teclado; com as participações especiais de Luciano Maia, no acordeão e do músico português Acácio Barbosa, na guitarra portuguesa. A partir das 16.00, o baterista Márcio Dhiniz e a sua banda apresentam o espectáculo Raízes Brasileiras, com frevo e samba reggae. O acesso é gratuito.

