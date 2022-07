Território. “Não é admissível um jovem bailarino pagar para dançar”

Afonso Nunes, Alef Carvalho, António Faustino, Diogo Santana, Filipa Bacelar, Francisca Santos, Isabel Marques de Aguiar, Joana Gonçalves, Margarida Colaço, Maria Sousa, Rita Salazar e Sofia Santos. Têm entre 15 e 18 anos, vêm de diferentes escolas de dança de todo o país e foram os escolhidos deste ano para o programa Território, que traz a Portugal os coreógrafos Marcos Morau e Dorotea Saykaly. “É uma plataforma de início de carreira, que proporciona o contacto com a vida profissional, no verdadeiro sentido do termo: dançar coreógrafos à escala universal, estar o mais perto possível do processo de criação e sair do universo das escolas, que muitas vezes são ilhas”, diz o também coreógrafo e coordenador dos Estúdios Victor Cordon, Rui Lopes Graça, que nos convida a ver os dois espectáculos que fecham a 5.ª edição da iniciativa. A estreia está marcada para esta sexta-feira, 22 de Julho, no Teatro Nacional São João, onde estará em cena até dia 23, antes de seguir para Lisboa, para apresentações no Festival ao Largo, nos dias 26 e 27 de Julho.

A ambição de Rui Lopes Graça para os Estúdios Victor Cordon sempre foi, por um lado, apoiar a comunidade artística independente e, por outro, dar experiência e palco a novos talentos. O Território é apenas uma das muitas maneiras que tem encontrado para o fazer. “A primeira motivação para criar o programa [lançado em 2017] foi ter-me apercebido que o ensino tinha mudado muito nos últimos anos, o que de repente revelou bailarinos por todo o país que, até então, não se encontravam. Mas, regra geral, esses jovens só têm oportunidade de mostrar o seu trabalho através de concursos, que lhes permitem ganhar bolsas de estudo e ingressar em escolas na Europa, nos EUA e por aí fora. Acontece, porém, que os concursos não representam a vida real. Se é verdade que há formatos muito interessantes a nível internacional, outros há que subvertem completamente o que é a dança. Não é admissível um jovem bailarino pagar uma inscrição para dançar. Se o objectivo é de facto apoiar, então o acesso tem de ser gratuito, ainda que sujeito a audição.” E é precisamente isso que tem assegurado nos últimos cinco anos.

As candidaturas para esta edição foram submetidas por várias escolas de dança durante o mês de Janeiro. As audições – depois de uma pré-selecção que reduziu uma leva de 70 a apenas 40 – aconteceram em Fevereiro. Escolhidos os 12 bailarinos, que são acompanhados pelos Estúdios durante o intenso mês de trabalho que os espera, deu-se início ao Território a 27 de Junho. Desde então e até 21 de Julho, não só frequentam aulas de dança, das 10.00 às 11.15, como têm ensaios alternados com os dois coreógrafos convidados, a partir das 14.00, de segunda-feira a sábado. “Tem sido muito desafiante, porque [na escola] tenho ensino articulado e aqui não, é o dia inteiro a dançar, sete horas a dar o máximo”, partilha Francisca Santos, 17 anos. É a primeira aluna da Escola Artística do Conservatório de Música de Coimbra a entrar no programa. “Eu já tinha feito audição no ano passado, mas não entrei. Agora, estava menos nervosa e mais motivada. Tem-me dado muito gozo perceber como será o dia-a-dia numa companhia profissional.”

Fotografia: Mariana Valle Lima Território V, nos Estúdios Victor Cordon

Além da experiência profissionalizante, espera-se uma outra, tão ou mais importante: “Há mínimos olímpicos, mas nenhum é melhor ou pior por andar nesta ou naquela escola. São todos bailarinos, todos seres humanos. Perceberem isso e vencerem o preconceito daquilo que às vezes ouvem, só se consegue cara a cara. É aproximando pessoas de proveniências diferentes que se chega à conclusão que o outro é o mesmo que nós”, afirma Rui Lopes Graça. “É também por isso que trago coreógrafos de fora, para que se criem relações com o resto do mundo.” Formado entre Valência, Barcelona e Nova Iorque, Marcos Morau é um coreógrafo de referência mundial e apresenta o seu trabalho através da companhia que fundou e dirige, a La Veronal. Emergente, Dorotea Saykaly tem um currículo menos preenchido, mas nem por isso menos impressionante: tem recebido inúmeros prémios, entre os quais o prémio Emily Molnar (actual directora artística do Nederlands Dans Theater) na sua primeira edição, em 2021.

“Nunca tinha trabalhado com esta faixa etária, a mais nova fez 15 anos há uma semana. Eu era uma confusão com essa idade”, confessa a coreógrafa canadiana, por entre risos. “A princípio estava preocupada, porque peço sempre aos bailarinos para criarem material e não sabia se seriam capazes. Mas eles são mesmo profissionais, é impressionante. O ensino actual é incrível e deve ser mesmo forte em Portugal, porque estes miúdos são fantásticos.” Jon López, o assistente coreográfico do catalão Marcos Morau, concorda. “É muito bonito ver como evoluem e se transformam em tão pouco tempo. São muito mais maduros, vêm muito bem preparados e estão muito mais dispostos a mudar [do que as gerações anteriores].” Se há dúvidas, vamos tirá-las em palco. A programação inclui duas obras: Sunken, de Dorotea, que evoca a suavidade e a violência do mar; e Valse, de Marcos, que nos remete para a história da valsa a partir de um lugar mais abstracto. A intercalar as peças, inclui-se ainda uma curta-metragem. Dentro, de Sara Bernardo e Pedro Emes Nogueira, venceu o Prémio Território | Estúdios Victor Córdon, na categoria de Melhor Realizador Nacional, na última edição do InShadow Lisbon ScreenDance Festival.

Teatro Nacional de São João (Porto). 22-23 Jul, Sáb 19.00 | Festival ao Largo (Lisboa), 26-27 Jul, Ter-Qua 22.00 | Teatro José Lúcio da Silva (Leiria). 29 Jul, Sex 21.30

