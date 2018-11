The Black Mamba em concerto privado no The Oitavos

Feriados ao fim-de-semana têm sempre um sabor amargo, mesmo quando se assinala uma boa causa — Restauração da Independência ou Dia Mundial do Combate à SIDA — como acontece a 1 de Dezembro.

Para celebrar a dupla de dias mais aguardada da semana, o The Oitavos, em Cascais, decidiu aliar a música dos The Black Mamba — que andam a tocar o seu segundo álbum, Dirty Little Brother, produzido entre Lisboa e Nova Iorque, com participações especiais de Aurea, António Zambujo, Silk (Cais Sodré Funk Connection) e Orlanda Guilande — a um programa especial.

O programa inclui também a estadia de uma noite em Loft Superior (no mínimo) com vista de Atlântico ou do Parque Natural Sintra-Cascais, o já mencionado pequeno-almoço buffet e duas entradas para o concerto privado dos The Black Mamba (seguido de DJ set de Kaspar), a partir de 162€, com as reservas a serem feitas aqui. Se apenas quiser assistir ao concerto, às 21h30, pode fazê-lo por 30€, com o valor a ser redimível em bebidas.

De realçar que o The Oitavos apresentou recentemente dois programas de spa de Outono, Tea and Spa e o Work Break @ The Spa, em que o primeiro combina uma massagem relaxante de corpo inteiro de 50 minutos com um circuito de balneoterapia (com direito a piscina de jactos interior com água do mar, sauna, banho turco jacuzzi e fonte de gelo) e um chá com os tradicionais scones e outros miminhos da autoria do chef Alexandre Litou (por 80€ por pessoa; 140€/duas pessoas); enquanto o segundo oferece uma massagem de 25 ou 50 minutos (40€ a primeira, 60€ a segunda), e um circuito de balneoterapia.

