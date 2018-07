The Coffee Library: aqui há donuts caseiros diferentes todos os dias

Abriu no Areeiro um café só de donuts. Chama-se The Coffee Library e tem 70 receitas diferentes, sempre a rodar.

Não é propriamente um pequeno-almoço saudável e nutritivo mas, como Homer Simpson nos ensinou ao longo dos anos, são roscas cobertas com chocolate, morango ou outro topping doce que nos vão trazer felicidade instantânea. Nuno Oliveira e Nuno Cocharro acharam que em Lisboa fazia falta uma casa de donuts e foram até à Hungria habilitar-se para o franchising da The Donut Library – e nasceu então no Areeiro a The Coffee Library, sem o donut no nome por ser outra marca registada.

Fotografia: Manuel Manso

A melhor hora para ir a este café e ter muito por onde escolher é de manhã: a montra está cheia das roscas. Há a versão simples, só com glacé (1,30€), com cobertura de caramelo e amendoim (2€), de chocolate negro (2,20€), de bolacha oreo com chocolate negro ou branco (2,20€), com côco (2,20€) ou os tais parecidos com os das caixas dos Simpsons, rosinha, com cobertura de morango e pepitas coloridas (1,80€). Isto sem falar dos que têm o buraco da rosca tapado com compota de frutos silvestres ou maçã e canela (1,80€) ou ainda com toblerone, conguitos e kitkat (2,50€).

A casa-mãe deu-lhes o know how para 70 receitas de donuts diferentes, incluindo edições especiais de Halloween, Dia dos Namorados ou Natal. Por enquanto estão a fazer 14 variedades distintas por dia mas em breve já chegam às 24 e com alguma flexibilidade para irem repondo as prateleiras ao longo do dia – na primeira semana, chegaram ao final da tarde com apenas um ou dois como sobras.

Fotografia: Manuel Manso

A loja, espaçosa, com lugares sentados e livros nas estantes, tem a fábrica para produção própria no piso debaixo, onde se fazem os donuts entre as 06.00 e as 10.00. “A única máquina que utilizamos é uma laminadora e uma fritadeira. De resto é tudo feito à mão, o próprio corte dos donuts é feito manualmente. São caseiros”, explica Nuno Oliveira, que viajou até à Hungria com o sócio para a formação na The Donut Library.

Além da especialidade da casa, que em breve crescerá com os donuts fechados recheados, há bebidas como a doughsoda, gaseificada e com sabor a morango, que leva um mini donut no topo. Há também cafés gelados com sabor a chocolate ou caramelo, lattes, capuccinos e o menu café e mini donut por 1,50€.

Para levar, e fazer como o Homer, há as caixas de take-away de dois ou cinco donuts.

Avenida de Paris, 22D (Areeiro). Seg-Sáb 08.00-20.00, Dom 10.00-20.00.

