The Company Garden: pode criar o seu próprio jardim comestível

Pátios, terraços, varandas e paredes prontos a serem plantados pelas mãos da The Company Garden, um projecto de horticultura urbana. Tudo serve para tornar as cidades mais verdes através da criação de jardins comestíveis – em espaços pouco convencionais, podem ser empresas ou condomínios, por exemplo.

“Ao substituirmos o nome de horta para jardins comestíveis, a ideia é redimensionar o conceito de ‘horta rural’ e dar-lhe uma dimensão mais estética e citadina”, conta-nos Rute Sousa, uma das responsáveis da iniciativa.

A ideia é juntarem-se à equipa da The Company Garden e participar no processo – desde a plantação à colheita do produto. Com a mínima manutenção, é possível colher morangos na hora do lanche ou levar para casa uma alface fresca no final do dia de trabalho, tudo biológico, portanto. "É crescente a procura de produtos de agricultura biológica, porque é crescente uma consciência ambiental, muitas vezes aliada a hábitos de vida saudáveis", diz.

A par disto, a empresa organiza ainda workshops regulares, ora sobre flores comestíveis, ora plantas aromáticas – um pedaço do campo disponível em Lisboa e Oeiras.

Contacto: info@thecompanygarden.com.

Mais em Lisboa:

+ Este fim-de-semana há um festival em Monsanto para celebrar o Dia da Terra

+ Coisas para fazer em Lisboa este mês