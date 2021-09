‘The Crown’ é a grande vencedora de uns Emmys dominados pela Netflix

Foi o ano de The Crown. A série da Netflix ganhou oito estatuetas douradas este domingo, na 73.ª edição dos prémios Emmy, em Los Angeles, que se juntam às três que tinha conseguido nas categorias técnicas, atribuídas uma semana antes. E foi a grande vencedora da noite, arrecadando quase todos os prémios para séries dramáticas – só lhe escapou o melhor actor convidado.

Gambito de Dama, também da Netflix, era outra das séries que parecia encaminhada para muitas vitórias durante a noite. No entanto, apesar de ter conquistado 11 Emmys, acabaria por conseguir apenas dois nas principais categorias: melhor minissérie e melhor realização em minissérie ou telefilme.

A cerimónia ficou ainda marcada por um feito histórico. Pela primeira vez, duas mulheres receberam os prémios de realização. Jessica Hobbs venceu o Emmy de melhor realização em série dramática, pelo episódio final da quarta temporada de The Crown, e Lucia Aniello venceu o mesmo prémio na categoria de comédia, pelo primeiro episódio da série da HBO Hacks.

Numa edição dominada pelas plataformas de streaming, a Netflix terminou a noite com mais prémios do que qualquer uma das suas concorrentes. Foram 44, longe do segundo lugar conseguido pela HBO/HBO Max, com 19 prémios.

Eis os premiados nas principais categorias.

Melhor série dramática

The Crown, Netflix

Melhor série cómica

Ted Lasso, Apple TV+

Melhor minissérie

O Gambito da Rainha, Netflix

Melhor telefilme

Dolly Parton's Christmas on the Square, Netflix

Melhor programa de variedades/talk show

Last Week Tonight With John Oliver, HBO

Melhor programa de variedades/sketches

Saturday Night Live, NBC

Melhor actor em série dramática

Josh O'Connor, The Crown, Netflix

Melhor actriz em série dramática

Olivia Colman, The Crown, Netflix

Melhor actor em série cómica

Jason Sudeikis, Ted Lasso, Apple TV+

Melhor actriz em série cómica

Jean Smart, Hacks, HBO

Melhor actor em minissérie

Ewan McGregor, Halston, Netflix

Melhor actriz em minissérie

Kate Winslet, Mare of Easttown, HBO

Melhor actor secundário em série dramática

Tobias Menzies, The Crown, Netflix

Melhor actriz secundária em série dramática

Gillian Anderson, The Crown, Netflix

Melhor actor secundário em série cómica

Brett Goldstein, Ted Lasso, Apple TV+

Melhor actriz secundária em série cómica

Hannah Waddingham, Ted Lasso, Apple TV+

Melhor actor secundário em minissérie

Evan Peters, Mare of Easttown, HBO

Melhor actriz secundária em minissérie

Julianne Nicholson, Mare of Easttown, HBO

Melhor realização em série dramática

Jessica Hobbs, The Crown, Netflix

Melhor realização em série cómica

Lucia Aniello, Hacks, HBO

Melhor realização em minissérie

Scott Frank, Gambito de Dama, Netflix

Melhor escrita para série dramática

Peter Morgan, The Crown, Netflix

Melhor escrita para série cómica

Lucia Aniello, Paul W. Downs, Jen Statsky, Hacks, HBO

Melhor escrita para minissérie

Michaela Coel, I May Destroy You, HBO

