The Equal Food Co. oferece cabazes alimentares a famílias carenciadas

Desde que começou a entregar de cabazes de frutas e legumes “imperfeitos”, em 2020, The Equal Food Co. salvou 100 toneladas de alimentos que teriam sido desperdiçados.

The Equal Food Co.

Desde 2020 que The Equal Food Co. combate o desperdício alimentar através da comercialização de cabazes recheados de excedentes, que de outra forma os produtores não iriam conseguir escoar. Para celebrar as 100 toneladas de comida já salvas, a empresa de Alberto Mojtar e Lukas Friedmann anuncia uma nova campanha solidária: chama-se “Outubro Sem Fome” e o objectivo é oferecer uma centena de cabazes a famílias carenciadas que necessitem de ajuda alimentar.

“Como estrangeiros a viver em Lisboa, tivemos muita sorte por Portugal nos ter dado a oportunidade de ajudar agricultores locais, mas também de podermos oferecer uma opção conveniente a muitas pessoas, que se quiseram juntar a esta missão muito importante contra o desperdício alimentar”, afirma Mojtar. “Após quase dois anos de um óptimo trabalho feito por toda a equipa, sentimos que estamos numa posição em que podemos começar a explorar mais caminhos para ajudar outras pessoas, ao mesmo tempo que tanto o projecto, como o nosso impacto, cresce.”

No âmbito desta campanha, além dos cabazes que a própria empresa irá doar, os clientes de The Equal Food vão também passar a poder fazer doações. Para já, qualquer associação disposta a participar na campanha, ou a apresentar candidatos para beneficiar de doações, deverá enviar e-mail (hello@equalfood.co). Se vive noutra cidade, fica também já a saber que, em breve, The Equal Food Co. irá expandir as suas entregas para o Porto, embora para um número limitado de subscritores.

Desde as cenouras de Setúbal às framboesas do Alentejo, passando pela batata doce de Torres Vedras e as cerejas do Fundão, a oferta standard (25,56€) contém entre 16 a 18 tipos de frescos, que variam de acordo com a colheita regional e sazonal. Só tem de se decidir entre a versão com ovos biológicos, de galinhas criadas ao ar livre, ou a vegan, com uma dose adicional de cogumelos (os cabazes incluem sempre um saco de 250 gramas). Se preferir, há duas opções mais económicas, só com legumes ou frutas, por 17,78€ e 21,67€ respectivamente.

+ Os melhores cabazes de frutas e legumes em Lisboa

+ Leia já, grátis, a edição digital da Time Out Portugal desta semana