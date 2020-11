The Grand GELINAZ Shuffle! está de regresso e tem José Avillez como curador em Portugal

O evento tem lugar dia 3 de Dezembro, no Belcanto, e conta com a participação de oito chefs convidados. Esta edição é dedicada aos chefs que tiveram de fechar os seus espaços devido à pandemia.

Um dos maiores eventos culinários do mundo está de volta e Portugal não fica de fora. O local escolhido foi o estrelado Belcanto, não fosse José Avillez o chef curador do evento The Grand GELINAZ Shuffle! em Portugal. No dia 3 de Dezembro, o chef é desafiado a criar um menu único e irrepetível que será servido em quatro turnos. O tema desta 4ª edição é “SILENT VOICES”, dedicado aos chefs obrigados a fechar portas devido à quebra de facturação e às medidas de confinamento.

Além da participação de David Jesus, sous chef de cozinha do Belcanto, José Avillez convidou outros oito chefs para participarem neste desafio. São eles: António Galapito (Prado), António Loureiro (A Cozinha), António Nobre (Degust'AR), Diogo Rocha (Mesa de Lemos), Noélia Jerónimo (Noélia e Jerónimo), Pedro Pena Bastos (Cura), Rodrigo Castelo (Taberna Ó Balcão) e Vasco Coelho Santos (Euskalduna). Juntos vão criar um menu inspirado num chef silenciado à escolha, que só será revelado no dia do evento. Ana Músico e Paulo Barata, a dupla da agência de comunicação Amuse Bouche, são os embaixadores locais do evento.

O menu GELINAZ 2020 chega às mesas do Belcanto e será servido em quatro turnos, sendo que o preço não inclui bebidas e varia consoante o horário escolhido. O primeiro é servido às 10.30 (70€), seguindo-se às 12h (100€), às 13.30 (125€) e, por último, às 15h (100€). As reservas podem ser feitas através de belcanto.pt, a partir de dia 19 de Novembro.

O The Grand GELINAZ Shuffle! 2020 conta com a participação de 130 chefs de mais de 20 países diferentes e, devido às regras de confinamento em vigor em alguns locais, acontece em duas fases diferentes: a primeira em Dezembro e a segunda no início de 2021. Além de Lisboa, a primeira fase conta a participação de chefs de países como Banguecoque, Hong Kong, Los Angeles, Buenos Aires e Rio de Janeiro. Depois, juntam-se chefs europeus que, neste momento, têm os restaurantes fechados devido às medidas de contenção da pandemia. O alinhamento completo do evento pode ser visto aqui.

O GELINAZ!, criado pelo italiano Andrea Petrini (o homem que Vogue e Time rotularam como o "Deus da comida"), celebra a gastronomia mundial e desafia os chefs a irem mais além. Em 2019, quatro chefs portugueses fizeram parte dos convidados, numa edição que teve algumas alterações, nomeadamente na promoção de "trocas" de chefs: ao invés de terem de se deslocar ao restaurante do chef sorteado, os chefs não necessitaram de sair da sua cozinha, tendo descoberto apenas no dia de quem era o menu que tiveram um mês para preparar e apresentar no dia. Este ano, a pandemia volta a obrigar a uma edição mais caseira onde os chefs não precisam de sair do seu restaurante para apresentarem um menu completamente novo.

Texto editado por Inês Garcia

