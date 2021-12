The Great Lisbon Club: este festival vai tomar conta da Graça

Até domingo são mais de 100 os artistas que actuam no bairro da Graça. A Voz do Operário e Camones são dois dos palcos.

O Largo da Graça serve de epicentro à primeira edição do The Great Lisbon Club, um pequeno festival que conta com a participação de dezenas de artistas do circuito alternativo de clubes da cidade. O arranque é já esta quinta-feira, no emblemático coreto e, durante quatro dias, os concertos e DJ sets estarão distribuídos por este e por outros dois palcos: A Voz do Operário e o bar Camones.

Um cartaz eclético, com vários estilos musicais — rock, hip-hop, psicadélico, afro, electrónica, funk e blues. O "grande festival dos pequenos palcos", como o próprio evento se intitula, reúne projectos musicais e artísticos de músicos emergentes, mas também nomes já conhecidos do público. No palco principal, esperam-se as actuações de Desconectados, Jorge Palma, Manel Cruz, Suzie and the Boys, Pop Dell'Arte, entre outros.

No Largo da Graça, durante os quatro dias do festival, os concertos serão gratuitos. 3WYZEMEN, DJ Mike Stellar, Lana Gasparøtti e DJ Cónego de Braga fazem parte do alinhamento. A complementar os concertos, haverá uma loja em representação de editoras e casas de música independente. A cereja no topo do bolo são os espectáculos de burlesco a recordar os velhos cabarets lisboetas. Dagu, Lady Myosotis e Manu De La Roche são as estrelas em cartaz com actuações diárias.

A melhor notícia é mesmo o facto de ainda ir a tempo para conseguir bilhetes — podem ter esgotado nas plataformas online, mas porém a organização disponibiliza mais entradas no próprio dia, entre as 20.00 e as 23.30, na bilheteira d'A Voz do Operário. O passe custa 40€, bilhete diário custa 15€.

Largo da Graça, Qui-Dom, 16.00-20.00 (entrada livre). Camones CineBar, Rua Josefa Maria 4B, 18.00-20.45. A Voz do Operário, Rua da Voz do Operário, 13, 21.00-01.30.

