‘The Idol’, série que junta Lily-Rose Depp e The Weeknd, estreia em Junho

Lily-Rose Depp e The Weeknd em 'The Idol'

The Idol é uma história sobre uma estrela pop, mas entre Lily-Rose Depp e The Weeknd, os dois protagonistas da série, quem assume o papel é ela e não a estrela pop na vida real. A actriz faz de Jocelyn, artista que tenta reivindicar o estatuto de maior e mais sexy vedeta da América, após um colapso nervoso. The Weeknd é Tedros, empresário de clubes nocturnos com um passado sórdido, que se envolve com a superstar e começa a influenciar o destino da sua carreira, para o bem e para o mal.

A série é uma das apostas da HBO Max para o Verão, com estreia a 5 de Junho. Mas já divulgou um teaser em jeito de antecipação (ver abaixo). Além dos cabeças-de-cartaz, o elenco tem outras caras conhecidas, como Dan Levy, co-criador e actor na premiada série Schitt's Creek, ou Anne Heche (6 Dias 7 Noites, Donnie Brasco), actriz que morreu o ano passado após um acidente de carro.

Produzida em parceria com a A24, que no portfólio tem títulos como Tudo em Todo o Lado ao Mesmo Tempo ou A Baleia, The Idol tem como criadores Sam Levinson (Euphoria) e o próprio The Weeknd. E antes de chegar ao streaming passará primeiro pelos ecrãs da próxima edição do Festival de Cannes, que este ano decorre entre 16 e 27 de Maio.

HBO Max. Estreia a 5 de Junho

