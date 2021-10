The Ivens Hotel: negronis, exploradores e a casa de banho onde queremos viver

Antes de mais, as apresentações: Roberto Ivens e Hermenegildo Capelo foram dois ilustres exploradores portugueses de finais do século XIX. Em nome da ciência e movidos pela importância de cartografar o território, encabeçaram a célebre expedição de 1877 — acompanhados pelo major Serpa Pinto, percorreram milhares de quilómetros, ligando Angola à costa de moçambicana. Partiram em pleno Verão, ao serviço da Sociedade de Geografia de Lisboa, criada apenas dois anos antes, para levar a cabo um estudo dos rios Zaire e Zambeze.

A incursão viria a revelar-se decisiva para a conclusão do malfadado mapa cor-de-rosa. Durante mais de 40 dias, Ivens e Capelo terão mesmo andado perdidos nas densas selvas da África Austral. Regressariam a Portugal quase três anos depois, em Março 1980. Um ano depois, publicaram De Benguela às Terras de Iaca, uma obra dividida em dois volumes, repleta de gravuras de espécies animais, paisagens, tribos, armas e utensílios indígenas e mapas da região percorrida.

As façanhas não só valeram aos dois autores conhecidas honras toponímicas na capital portuguesa, como um lugar de destaque no storytelling que envolve o mais recente hotel do Chiado, The Ivens Hotel. As ilustrações científicas que resultaram da viagem atravessam a decoração do espaço, logo a partir do lobby, e chegam ao próprio estacionário presente nos quartos. O trajar típico de uma expedição oitocentista inspirou o designer Pedro Noronha Feio a desenhar as fardas da equipa — os homens surgem como exploradores contemporâneos, reminiscência inevitável do velho estilo colonial.

Dadas as boas-vindas, um terceiro e decisivo nome vem à baila. Lázaro Rosa-Violán, o homem que já deixou uma pegada em Lisboa ao assinar os interiores do JNcQUOI Avenida, mas também da Massimo Dutti da Avenida da Liberdade, esteve aqui. Ele está, aliás — no texto em madeira da recepção, nas paredes espelhadas, nos metros de assentos estofados e no excesso de elementos, no caso espécimes animais que aproximam o ambiente de um qualquer gabinete de curiosidades, curiosamente muito em voga no tempo de Ivens e Capelo.

Rocco: o hotel abre-se à cidade em Dezembro

Mas foi no restaurante do hotel, o Rocco, em particular no gastrobar que antecede a sala principal, que o arquitecto espanhol se excedeu. Ao centro, o balcão serve aperitivos, vinhos e uma selecção de cocktails onde a estrela é mesmo o negroni. Aceitámos provar a especialidade, mas com a flor de sabugueiro a amenizar o travo amargo deste refresco clássico. A garrafeira, exposta numa das paredes é um luxo que só em Dezembro estará ao alcance dos visitantes não hospedados no hotel. Nessa altura, bar e restaurante abrem ao público, com entrada directa pela Rua Ivens.

Depois de plantas, abat-jours, almofadas e veludos terem feito as delícias da câmara do telemóvel, passamos ao restaurante propriamente dito. Com vista para a azáfama da cozinha, o menu (também ele orientado para grandes êxitos italianos) tem o dedo de Luís Gaspar, chef da Sala de Corte. O projecto gastronómico está nas mãos do grupo português Plateform e, até ao final do ano, a capacidade do restaurante (56 lugares) vai aumentar com a abertura da esplanada, uma espécie de jardim interior que ainda sofre os últimos retoques.

Ainda em Novembro, abre também também o Crudo, um segundo bar de ambiente mediterrânico, onde as especialidades serão o marisco e a carta de champanhes e espumantes. Também este funcionará em exclusivo para hóspedes do The Ivens Hotel durante as primeiras semanas até à grande abertura à cidade, marcada para Dezembro.

Mas aqui a pergunta que o caro leitor vai querer fazer é: onde fica a casa de banho? A viagem começa nas próprias escadas de acesso, onde o arquitecto fez casar carpete e papel de parede numa overdose de motivos florais acentuada por espelhos. Não gaste logo o rolo todo — a divisão seguinte é, muito provavelmente, o clímax da visita.

Da pedra que reveste os lavatórios, peça única e esculpida à medida, aos azulejos que evocam a fauna e a flora dos trópicos, é o segredo mais bem guardado do novo The Ivens Hotel, mas só por agora. Adensa-se o mistério em torno de uma das portas desta casa de banho. Vai abrir-se apenas em 2022 e dará acesso a uma atracção única em Lisboa.

A sobriedade mora em cima

Vamos aos números: este cinco estrelas tem 87 quartos, distribuídos ao longo de quatro andares. Das acomodações, uma dezena são suites. Dois dos quartos são de assinatura, logo, reservados aos clientes mais especiais. A partir do primeiro andar, os interiores são assinados por Cristina Matos. Cingidos a uma paleta de beges e brancos, os ambientes são aquecidos por madeiras e pelas texturas de estofos, tapeçarias e almofadas. Sobriedade e conforto encontram o tema que predomina em todo o hotel através de telas e painéis instalados nas paredes e no tecto.

O conforto estende-se aos aromas: o The Ivens é o primeiro hotel em Portugal com amenities da londrina Jo Malone. A cereja no topo de uma experiência de luxo que começa nos 320 euros por noite. Ginásio, salas de reuniões e um parque de estacionamento privativo com 30 lugares incluem-se no rol de extras. Ter um spa também faz parte dos planos, mas esse só deverá abrir no próximo ano.

Passaram quatro anos desde que as obras arrancaram e começaram a transformar o edifício, até 2016 ocupado pelas rádios Renascença, RFM e Mega Hits. Uma empreitada portuguesa, dos mesmos proprietários do LX Boutique Hotel da Rua do Alecrim, cuja conclusão esteve inicialmente prevista para 2019. Derrapagens à parte, o hotel prepara-se para começar a funcionar em pleno dentro de semanas. Em pouco mais de um mês, através dos bares e restaurante, The Ivens abre-se à cidade.

Rua Capelo, 9 (Chiado). 21 054 3135. Estadias a partir de 320€ por noite.

