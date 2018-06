"The Kennedy Years": fotografias, o vestido de noiva de Jackie e histórias de família em exposição

Mais de dois anos e 160 fotografias depois, Frédéric Lecomte-Dieu apresenta em Lisboa, no Hotel Le Consulat, a exposição “The Kennedy Years”, uma mostra de imagens da família Kennedy do acervo do Museu JFK em Boston acompanhadas de histórias inéditas. Além das fotografias, fazem parte da exposição a única cópia do vestido de casamento de Jacqueline Kennedy, cuja confeção exigiu mais de seis meses e quatro quilómetros de linhas, e a cadeira de baloiço do Presidente John F. Kennedy.

“Comecei há mais de 20 anos nisto, o meu trabalho é descobrir pequenos factos e associá-los a imagens, torna tudo mais real”, explica Frédéric, um dos mais importantes biografista dos Estados Unidos e dos Kennedy.

Apresentou em 1998 a primeira exposição “Kennedy, o sonho americano” e desde essa altura os convites multiplicaram-se exponencialmente, a par e passo com o número de exposições que foi apresentando, sempre com o apoio de Pierre Salinger, antigo porta-voz do Presidente Kennedy. “Todas estas fotografias contam uma pequena história da vida desta família e isso é interessante de ver. Tentei encontrar fotos que depois correspondem a alguns factos que ia descobrindo e isso é o que torna a exposição especial, não é nada muito pessoal, é mais histórico”, afirma Frédéric.

“Esta exposição está direccionada para todas as idades, não só quem viveu ou se lembra da era Kennedy. Os mais jovens também precisam de conhecer esta história, sobretudo porque fala no sonho, nas ambições e na concretização, n a importância de acreditar. Isso move muita gente”, conta-nos. “Se tiverem um sonho e acreditarem nele, é sempre em frente. Se eu trabalhar, se me esforçar, se acreditar no meu sonho, era exatamente isso que J.F. Kennedy defendia. Esta exposição é espécie de lufada de esperança para os mais jovens.”

Das mais de cem imagens, muitas delas são momentos de John F. Kennedy com os seus filhos, que ocupam uma generosa fatia da história, assim como aquelas em que partilha a vida social com a mulher Jackie Kennedy. Tudo culmina numa série de imagens dos momentos antes de morrer e os meses seguintes, incluindo o último dia de Jackie na Casa Branca.

Durante os sábados de Junho e Julho, das 15.00 às 17.00, Frédéric vai conduzir visitas guiadas à exposição para quem quer guardar todos os detalhes e curiosidades das imagens.

Le Consulat - Praça Luís de Camões, 22. Inaugura esta quarta-feira até 9 de Setembro. Seg-Dom 09.30-19.30. 8€.

