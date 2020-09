The Old Normal leva Nuno Lopes à esplanada do The Decadente

Esplanada do The Decadente

O The Decadente chama-lhe "a lenda dos ecrãs e dos decks”. O actor de São Jorge e Alice é também DJ profissional – e presença habitual em casas alfacinhas como o Lux ou o Musicbox – e é o primeiro convidado do evento The Old Normal, uma série de DJ sets que assinalam o regresso à normalidade possível no restaurante.

A música acontece duas quintas-feiras por mês na nova esplanada em frente ao Miradouro de São Pedro de Alcântara, entre as 18.00 e as 20.00, e haverá um outro convidado a aquecer os pratos antes da actuação principal.

“Fiéis à nossa história, quisemos criar uma série de eventos que proporcionassem uma oportunidade para os nossos clientes saírem de casa, divertirem-se e reverem os amigos num contexto seguro. Distanciamento físico não tem necessariamente de implicar afastamento social”, defende Duarte d’Eça Leal, fundador do The Independente Collective, grupo composto pelas unidades The Independente Suites, The Independente Hostel e The Indy House e pelos restaurantes The Decadente, The Insólito e The Favela.

The Decadente. Rua de São Pedro de Alcântara, 81. DJ set: Qui 18.00-20.00

