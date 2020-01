The Optimistic: a cozinha de pegada reduzida chegou à Almirante Reis

"Comida natural, café orgânico". É este o lema do mais recente espaço de cozinha sustentável na Avenida Almirante Reis. No The Optimistic, encaixado no hotel com o mesmo nome, não há espaço a plásticos ou açúcares refinados, numa carta que quer mostrar sabor sem descurar a ética.

"Aqui não é cozinha totalmente vegan mas tem muitas opções que o são. No fundo o que queremos mostrar é que podemos ter comida com sabor e um espaço agradável pensando no ambiente de forma ética", diz Henrique Costa Pereira, um dos responsáveis do projecto que chegou este mês ao 62E da Avenida Almirante Reis. O The Optimistic é a primeira aposta na hotelaria do grupo Food Collection – anteriormente Grupo Alentejo –, detentor de conceitos como o The Green Affair ou o Udon, e divide o nome com o restaurante no piso térreo. Comida saudável, com forte pendor para opções vegetarianas e veganas e cocktails de autor são a bandeira.

Fotografia: Inês Félix

"O frango e os ovos que utilizamos, por exemplo, são de campo. A cerveja que temos é artesanal, da Musa", e estes são apenas alguns dos pontos que Henrique faz questão de ressalvar, numa carta pensada por si e afinada pela equipa. "Há muito tempo que compro livros de cozinha, testo muita coisa em casa. Nos sítios por onde passei aprendi coisas. Então angario receitas e, com a equipa, afinamos tudo. E temos actualmente um chef executivo que coordena a consistência nas duas cozinhas [do Green Affair e do Optimistic]."

Pelo menu há várias secções, entre pratos mais leves e mais compostos. As saladas vão da Healing Bowl (8,95€), com cevada integral, puré de batata doce, ovo, espinafre e amendoim à caesar (8,95€), com alface romana grelhada, peito de frango do campo – que pode ser trocado por tofu –, rabanete e molho caesar caseiro de caju.

Fotografia: Inês Félix

Nos hambúrgueres, há três opções a provar, entre o de quinoa e grão (8,25€), o portobello road (8,25€) ou o Hey Caesar (8,75€), com peito de frango do campo grelhado, molho de caesar caseiro de cajú, alface e tomate. Todos acompanhados por batata doce frita.

Outro ponto forte são as tostas, como a Guac'amore (5,95€), com pão de Centeio tostado com guacamole, ovo e sésamo preto. A de hummus (5,25€), em que o pão de centeio tostado se une ao húmus,

ratatouille de legumes e grão especiado. E a Nordic (6,25€), que junta pão brioche tostado com salmão fumado, queijo creme, aneto, lima e salada de alface.

Fotografia: Inês Félix

Nas opções de brunch, e ainda que não haja um menu exclusivo para o efeito, há panquecas e waffles, como a proteica (5,50€), com banana, manteiga de amendoim e sementes de cânhamo. As da época (5,95€), fazem-se de confit de frutos da época, iogurte e sementes de girassol. Tem ainda os pratos diários, mais compostos, de segunda a sexta feira (7,95€).

Fotografia: Inês Félix

Pode também optar pelo menu pequeno-almoço hotel (8,95€), que inclui pão e croissant, um extra, ovo mexido ou ovo cozido a baixa temperatura, iogurte com granola caseira, panqueca e confit de fruta da época com sumo laranja ou sumo da época e café.

Quanto às sobremesas, o foco foi na vertente vegan, diz Henrique. "As sobremesas são sempre vegan, não usamos açúcares refinados. Não queremos coisas processadas, tentamos ir para o elemento base de cada ingrediente." Raw "cheesecake" (4,95€), um crudívero de cajú, citrinos, tâmaras e confit de frutos da época, nutty chocolate (4,95€), uma tarte crudívera de chocolate e frutos secos ou o bolo do dia (3,95€) fecham a carta. Por último, prove os cocktails: moscow mule (6,50€), spice paradise (7,95€), ou os mocktails, como o karma karma (3,95€), de sumo de ananás, leite vegetal, gengibre e xarope de camomila e o green smoothie (3,95€), com leite de amêndoa, espinafres e banana.

Avenida Almirante Reis, 62E (Anjos). 21 145 1798. Seg-Dom 08.00-20.00.

