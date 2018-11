The Smashing Pumpkins vêm ao NOS Alive

Primeiro foi The Cure. Depois Bon Iver. E agora um terceiro nome junta-se ao cartaz do NOS Alive: The Smashing Pumpkins. A banda americana sobe ao palco do Passeio Marítimo de Algés a 13 de Julho, último dia do festival.

Se tudo correr bem, em Oeiras, o músico e promotor de wrestling (NWA, sempre) Billy Corgan será acompanhado pelo guitarrista e fundador James Iha, que se reuniu com a banda este ano, pelo baterista e membro original Jimmy Chamberlin, que regressou em 2015, e pelo guitarrista Jeff Schroeder, que substituiu Iha em 2007, quando Billy Corgan reanimou os Smashing Pumpkins. A cantora e compositora australiana Katie Cole e o baixista Jack Bates completam a actual formação.

As canções do recentemente editado Shiny and Oh So Bright, Vol. 1 / LP: No Past. No Future. No Sun. deverão ocupar umas quantas linhas do alinhamento. Mas as más notícias são que, apesar de o disco ser o primeiro com o dedo de James Iha desde Machina II / The Friends & Enemies of Modern Music, de 2002, o novo material se encontra muito aquém dos melhores momentos do grupo.

Os bilhetes para o NOS Alive, que em 2019 se realiza entre os dias 11 e 13 de Julho, já se encontram à venda. Os preços vão dos 65€ (bilhete diário) aos 149€ (passe de três dias).

+ The Cure são a primeira confirmação para o NOS Alive

+ Bon Iver confirmados no NOS Alive