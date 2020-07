The Strokes e Faith No More entre as novas confirmações para o NOS Alive

O NOS Alive continua a reforçar o cartaz para a sua edição em 2021 e no rol de novidades estão alguns dos nomes mais importantes do circuito festivaleiro do próximo ano. The Strokes, Faith No More, La Roux, Manel Cruz (todos a 10 de Julho), Tom Misch (9 de Julho) e The Lumineers (8 de Julho) vão subir ao palco no Passeio Marítimo de Algés.

A edição marca o regresso da banda de Julian Casablancas a solo português, depois do concerto no Super Bock Super Rock em 2011, trazendo na mala o mais recente trabalho, The New Abnormal, editado em Abril deste ano. Também de Abril é o disco de Tom Misch, What Kinda Music, feito colaborativamente com o baterista Yussef Dayes. E La Roux editou este ano o álbum Supervision, depois de um hiato discográfico de seis anos.

Estes nomes juntam-se aos já confirmados Alec Benjamin, alt-J, Angel Olsen, Black Pumas, Caribou, Da Weasel, Fontaines D.C., Hobo Johnson and The Lovemakers, Nothing But Thieves, Parcels, Parov Stelar, Red Hot Chili Peppers, Seasick Steve, Sea Girls e Two Door Cinema Club.

Os bilhetes para o NOS Alive 2021, que acontece de 7 a 10 de Julho, já se encontram à venda nos locais habituais. Todos os portadores de ingressos para a edição de 2020 ou de vouchers que queiram garantir o seu lugar deverão proceder à troca obrigatória para bilhetes válidos do NOS Alive 2021, mediante lotação disponível.

