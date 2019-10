The Walking Dead: décima temporada, uma saída anunciada e três filmes a caminho

A última temporada parece ter trazido um novo fôlego ao mundo de Robert Kirkman com a chegada dos vilões Sussurradores. O recomeço de The Walking Dead está marcado para esta segunda-feira e promete bastante acção.

Enquanto Robert Kirkman dá por terminada a história original dos seus comics, as audiências da série que os levou para o pequeno ecrã não param de descer desde a sexta temporada. Mas a nona parte parece ter recuperado o espírito inicial da série da AMC, exibida pela FOX em Portugal. Destaque para um grande momento choque que marcou os episódios finais, numa cena à moda antiga do universo The Walking Dead, onde rolaram cabeças de algumas personagens queridas dos fãs. É ao mesmo tempo uma nota de esperança para a acção prometida pelo realizador Greg Nicotero, que no painel Behind the Screams da Universal Studios garantiu que os dois primeiros episódios da décima temporada serão “badass”.

A acção agora segue sem o seu principal herói, o desaparecido Rick Grimes [interpretado por Andrew Lincoln] e de outra histórica: Maggie [Lauren Cohan], que abandonou a comunidade no mesmo episódio da nona temporada.

Embora esteja a ser preparada uma trilogia de filmes em torno do paradeiro de Rick (numa tentativa de reconquistar alguns fãs perdidos), os golpes não param e a FOX avança que também Michone [Danai Gurira] sairá do elenco durante a temporada que estreia esta segunda-feira e cuja narrativa começa alguns meses depois do último episódio exibido.

O que sabemos é que há um exército de mortos-vivos para enfrentar (ou contornar) controlado pelos Sussurradores e que Alexandria pode ter um inesperado novo aliado: o (ex?) vilão Negan [Jeffrey Dean Morgan].

FOX. Seg 02.30 e 22.30 (estreia T10)

+ Os melhores filmes para ver no Halloween

+ As melhores séries para ver na Netflix