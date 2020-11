Therapist vai fazer entregas de menus especiais para almoços e brunchs a dois ou em família

O serviço está disponível apenas ao fim-de-semana e as encomendas são feitas através do site do restaurante.

O estado de emergência e as proibições de circulação em via pública aos fins-de-semana depois das 13.00 ditaram que muitos restaurantes se começassem a adaptar à realidade dos próximos dias. O Therapist, da Lx Factory, foi um deles e vai ter entregas ao domicílio de menus especiais pensados para serem ao almoço, jantar ou até num brunch caseiro.

Começou como clínica de terapias não convencionais com uma cafetaria, para passar a ser um restaurante terapêutico há pouco mais de um ano. Este ano já deu muitas voltas e o Therapist deu mais uma com ele, para ir ao encontro das convicções de Joana Teixeira, a fundadora, e da comunidade de trabalhadores, fornecedores e amigos ligados ao projecto, que acreditam que a alimentação cura tudo. A pensar nisso e para continuar a sua actividade ao fim-de-semana, criou o Therapist Home, um lote de menus especiais para serem entregues ao domicílio.

A opção já está disponível no site do restaurante, onde devem ser feitas as encomendas, sendo que as entregas serão feitas sábados e domingos das 09.30 às 21.30. Os menus estão disponíveis o dia todo, seja para almoço, jantar ou até brunch.

Há um menu familiar (45€) com direito a dois pratos à escolha, de entre opções como hambúrguer rosa, salmão assado, atum braseado, tofu braseado ou miso shitake quinoa, e outros dois pratos para crianças (salmão ou atum com arroz; ou hambúrguer rosa veggie com arroz). A isso acrescem quatro muffins e o vinho Zé da Leonor que vem de oferta. O menu para dois (30€) inclui também dois pratos à escolha do menu, dois muffins e a garrafa de vinho.

Para fazer um brunch ou um lanche em casa há também dois menus: o de família (45€) e o de casal (30€). O primeiro inclui as quatro panquecas do menu do restaurante, dois smoothie bowls – cacau e amendoim, abacaxi, açaí e spirulina –, hummus, ovos mexidos, pão da Gleba e uma granola doce Therapist de oferta. O menu brunch para dois inclui tudo o que vem no anterior, mas em vez de quatro são apenas duas panquecas, que podem ser de manteiga de amendoim, creme de chocolate, doce de frutos vermelhos ou abacaxi e iogurte.

Para complementar os menus especiais, o restaurante entrega também um kit de quatro sumos naturais e prensados a frio (12€) ou a sopa do dia (2,5€).

O restaurante mantém-se aberto durante a semana no horário normal e aos fins-de-semana entre as 09.30 e as 12.30.

