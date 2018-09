"This Is Us" está de volta para nos pôr a chorar

A terceira temporada de This Is Us estreia-se esta semana e nem precisámos de ver nada para saber que o drama continua. E ainda bem.

Voltámos àquela altura do ano em que, quase sem nos apercebermos, This Is Us inunda-nos as redes sociais e ocupa os temas de muitas conversas à mesa. A terceira temporada está aí e apesar de não terem sido reveladas muitas imagens não é difícil adivinhar o que nos espera: muito drama, mas também algumas gargalhadas.

É uma autêntica montanha russa. Ora nos sentimos bem com o que vemos, ora nos sentimos miseráveis ao mesmo tempo que limpamos as lágrimas que vão caindo pela cara. Foi assim ao longo de 36 episódios e é assim que vai continuar a ser. E é esta a grande virtude da série criada em 2016 por Dan Fogelman para o horário nobre da NBC e que justifica todo o buzz gerado nos últimos dois anos, além de um consenso nas críticas que acaba também por se reflectir nos muitos prémios de televisão, com destaque para os Emmys e os Globos de Ouro.

A NBC não inventou a roda com This Is Us, mas pegou num género televisivo que funciona e fê-lo bem, dando-nos algo com que nos relacionamos facilmente. This Is Us é a história da família Pearson, que podia também ser a nossa história – não é por acaso o título da série.

Mas será que a fórmula vai continuar a resultar, agora que o maior mistério da série já foi desvendado? Sim, falamos da morte de Jack (Milo Ventimiglia), cujo episódio dramático inundou redes sociais e chegou até às notícias. Arriscamos responder à pergunta com um “sim”, porque se há coisa que This Is Us tem feito é reinventar-se a cada temporada, entre viagens ao passado e momentos da vida na actualidade.

Já sabemos como Jack morreu, mas ainda estamos a perceber como é que a família é afectada por isso. O que se segue agora? Que mudanças traz o 38º aniversário dos irmãos da família? Vale a pena esperar para ver, mas sempre com os lenços de papel à mão.

+ Cinco razões para ligar a televisão esta semana

+ Dez séries que tem de ver até ao final do ano