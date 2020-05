Tiger King: nova série sobre Joe Exotic terá Nicolas Cage como protagonista

O actor dará vida ao extravagante dono de um jardim zoológico que, antes de cair em desgraça, aspirava chegar à Casa Branca.



Depois do sucesso de Tiger King: Morte, Caos e Loucura, documentário da Netflix que se tornou um fenómeno mundial durante o confinamento de Março, a história de Joseph Schreibvogel, mais conhecido por Joseph Maldonado-Passage, voltará a ser contada na televisão. Desta vez, numa série produzida pela CBS e protagonizada por Nicolas Cage, que se baseia num artigo publicado na revista Texas Monthly, de Leif Reigstad.

A minissérie de oito episódios será dirigida por Dan Lagana, showrunner de American Vandal, e contará a história de Joe Exotic, a sua luta para manter o seu jardim zoológico e a rivalidade com Carole Baskin e Jeff Lowe. Esta será a primeira vez que Nicolas Cage fará televisão (se se fizer vista grossa a dois telefimes exibidos nos anos 1980 e 1990). O actor venceu um Óscar em 1996 pelo desempenho no filme Morte em Las Vegas.

A série documental da Netflix foi vista por mais de 64 milhões de pessoas, de acordo com o jornal Guardian. Joe Exotic, como ficou conhecido entre o público, está a cumprir uma pena de prisão de 22 anos. Quando questionado sobre quem gostaria de ver fazer o seu papel, Exotic referiu o nome de Brad Pitt, segundo o diário britânico.

Esta será a segunda adaptação da peculiar história do homem que quis ser Presidente dos Estados Unidos, com felinos e assassinatos à mistura. No ano passado, o podcast Joe Exotic: Tiger King já havia anunciado uma adaptação para o pequeno ecrã.

