Time Out lança site e especial multimédia dedicados à Madeira

Lançado a 8 de Junho em português e inglês, este novo hub digital da Time Out resulta de uma parceria com a Associação de Promoção da Madeira.

A Madeira é um destino ideal para qualquer altura do ano, tanto para turistas nacionais como estrangeiros. A pensar nisso, a Time Out estabeleceu uma parceria com a Associação de Promoção da Madeira para criar um guia com o que de melhor o arquipélago tem para oferecer a quem o visita. Um guia acessível e gratuito, em português e inglês.

O site da Time Out Madeira é lançado esta terça-feira, 8 de Junho. O conjunto de artigos, listas e reportagens foi pensado com o objectivo de garantir a melhor experiência possível a quem visita a “pérola do Atlântico”. Desde os preparativos (quais são os motivos para optar pela Madeira para umas férias, qual é a melhor altura para o fazer, e quais são as curiosidades de que nos devemos inteirar antes de viajar) até à estadia propriamente dita.

O mar, a natureza e a gastronomia fazem da Madeira um destino completo. O que a Time Out faz é o que faz em todas as cidades do mundo em que está presente: curadoria. Neste novo site, encontra-se uma selecção das melhores experiências gastronómicas (das típicas espetadas, dos bolos do caco e da poncha aos restaurantes com estrela Michelin), das melhores experiências de aventura (trilhos, levadas e sítios perfeitos para ver o nascer e o pôr-do-sol), das experiências exclusivas (de nadar com golfinhos ao passeio de barco às Ilhas Desertas e ao Museu Cristiano Ronaldo), e até dos melhores programas românticos.

O site permite ainda reservar programas para fazer na Madeira, como passeios ou visitas a enoturismos. Adicionalmente, é lançado ainda um especial multimédia que oferece uma leitura integrada, pormenorizada e dinâmica do conteúdo presente na Time Out Madeira.

Este novo projecto insere-se numa ambiciosa estratégia da Time Out Portugal para chegar a novas cidades e territórios do país, indo além das apostas ganhas em Lisboa e no Porto. Só este ano, apesar das dificuldades impostas pela conjuntura pandémica, foram lançados guias para Cascais, para os Açores e, agora, para a Madeira.

