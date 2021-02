Time Out Market: João Cepeda é “Personalidade do Ano na Gastronomia”

A Revista de Vinhos já anunciou “Os Melhores do Ano 2020”. João Cepeda, presidente e director criativo do Time Out Market, foi a “Personalidade do Ano na Gastronomia”.

A 24.ª edição da iniciativa “Os Melhores do Ano 2020”, organizada pela Revista de Vinhos, realizou-se esta quinta-feira, 4 de Fevereiro, através de uma emissão especial online. Entre os diferentes agentes do sector vitivinícola e da restauração agora premiados, encontra-se João Cepeda, presidente e director criativo do Time Out Market, considerado “Personalidade do Ano na Gastronomia”.

“Encontrar mérito implica estar no terreno para conhecer na primeira pessoa, saber o que se faz em Portugal e o que se passa no mundo para poder acompanhar o dinamismo de sectores ágeis e sofisticados, que criam tendências”, declara em comunicado Nuno Pires, director da Revista de Vinhos, que atribuiu 24 prémios, segmentados pelas áreas do vinho e da gastronomia e representantes da “diversidade assinalável de trajectos, entre nomes consagrados e novos actores.”

Na última edição da publicação especializada, detida pelo grupo Essência do Vinho, a escolha de João Cepeda para “Personalidade do Ano na Gastronomia” é justificada pela “inovação, arrojo, empreendedorismo, criação de valor e visão inclusiva e global do sector”, epítetos concedidos ao presidente e director criativo do Time Out Market, que tem desenvolvido o conceito de mercado gastronómico e continua a liderar o seu processo de internacionalização para destinos como Dubai ou Londres, depois de já terem sido abertos mercados no Canadá, em Montreal, e nos Estados Unidos, em Miami, Nova Iorque, Boston e Chicago.

“As nossas grandes conquistas foram as aberturas dos mercados lá fora, em 2019, e acabámos por ter o reconhecimento em 2020, esse annus horribilis, para todas as indústrias. Todos os prémios sabem bem, mas este, pela altura e por quem o deu – tanto os prémios, como as críticas e os elogios, valem sempre por quem os faz – sabe especialmente bem”, confessou João Cepeda, por telefone, à Time Out Lisboa. “O conceito de um food-hall de qualidade estava a começar a impôr-se e acredito que não há nenhuma razão para acharmos que ele não vai continuar a ser a tendência num futuro próximo.”

Sobre os próximos passos para o Time Out Market, em Lisboa e no mundo, João Cepeda sente-se optimista e defende que o pior, que “foi trabalhar sem expectativa”, já passou. “Agora que temos pelo menos no horizonte um plano de vacinas, há razões suficientes para estarmos confiantes de que as coisas hão-de retornar. Em Lisboa, não sei dizer se vai ser em Março, se vai ser em Junho, se vai ser em Setembro, mas sei que vai ser este ano. Lá fora, estamos muito perto mesmo de abrir o nosso próximo projecto no Dubai.”

Além de João Cepeda, a Revista de Vinhos distinguiu nomes como o do enólogo Domingos Soares Franco, considerado “Personalidade do Ano no Vinho”; o de Filipa Pato, eleita “Enóloga do Ano” por ser autora de “alguns dos mais entusiasmantes vinhos da Bairrada da actualidade”; e ainda o de Ljubomir Stanisic, considerado “Chefe de Cozinha do Ano”, não só por ter sido das vozes mais escutadas do sector, num ano particularmente turbulento para a restauração, mas também por ter alcançado uma estrela Michelin para o restaurante 100 Maneiras, no Bairro Alto.

+ O que vai acontecer aos food halls?

+ Leia já, grátis, a edição Time Out Portugal desta semana