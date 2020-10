Time Out vence prémio da Media Week graças à mudança para Time In

A pandemia forçou a marca global a repensar não só o seu icónico logótipo, com mais de 50 anos, mas também a sua estratégia. Com a mudança de Time Out para Time In, os leitores passaram a ter acesso ao melhor da cidade dentro de casa, com recomendações de eventos e workshops online, serviços de entrega ao domicílio e as melhores coisas para fazer – adivinhou – sem ter de pôr os pés na rua. Esta transformação com foco no digital venceu o Bronze na cerimónia virtual de prémios da Media Week, que este ano decidiu distinguir as melhores inovações nos media como resposta aos desafios criados pela pandemia da Covid-19.

“Nestes tempos difíceis e especialmente desafiantes para todos os que trabalham nos media, há cada vez mais razões para reconhecer e recompensar o excelente trabalho, espírito inventivo, colaboração e resiliência que marcam a indústria”, lê-se no site dos Prémios Media Week, onde é possível consultar a lista completa de vencedores.

“Na quinta-feira, 12 de Março, decidimos mandar as nossas equipas para casa. No fim-de-semana, fechámos todos os Time Out Market, para manter funcionários e visitantes seguros. Nessa semana, o mundo que conhecíamos desmoronou e tivemos de nos questionar: como é que, face a um mundo que está a fechar, mantemos os nossos consumidores interessados, quando todo o nosso conteúdo e mercados são dedicados exclusivamente a levar as pessoas para a rua?”, partilha Julio Bruno, CEO do grupo Time Out, num artigo de LinkedIn sobre como a marca se renovou e encontrou diferentes maneiras de ajudar as pessoas a conectar-se virtualmente com as suas cidades e a encontrar diferentes coisas para fazer a partir de casa.

Em Portugal, as revistas de Lisboa e do Porto saltaram do papel para o digital, com a criação de uma edição gratuita, que pode ler todas semanas nos sites de ambas as redacções, mas também com a aposta de conteúdos focados em coisas para fazer no conforto de casa, desde actividades online para entreter as crianças até dez sítios para visitar através do Google Street View.

