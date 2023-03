TLOVET: o desfile que ninguém viu, mas que todos aplaudiram

Foi da necessidade de se sentir confortável no dia-a-dia que a designer Giovanna Tavares criou a primeira colecção de lingerie portuguesa, desenhada exclusivamente para mulheres transgénero. A pensar na auto-estima destas mulheres, Giovanna desenvolveu duas peças de roupa interior e apresentou-as no último fim-de-semana, durante a 60.ª edição da ModaLisboa.

“Levei três anos a desenvolver esta ideia, sempre pensando nas pessoas trans. Só nós sabemos o desconforto diário que é não existir roupa interior adequada aos nossos corpos”, afirma a designer da TLOVET à Time Out.

A colecção foi apresentada na última edição da ModaLisboa, embora tenha passado despercebida propositadamente. Ao longo do fim-de-semana, os desfiles de Luís Carvalho, Nuno Baltazar e Valentim Quaresma, à semelhança de dois criadores do Sangue Novo, contaram com a participação de algumas modelos transgénero e todas ela usaram esta peça de lingerie ajustável (imagem em baixo). Tudo começou quando a designer, e empreendedora, apresentou o produto à ModaLisboa. “Fico muito feliz por a ModaLisboa ter aderido à ideia. Só demonstra que esta indústria está atenta e quer dar visibilidade à causa”, conta.

A linha integra duas cuecas modeladoras em preto e nude, em que a parte inferior é mais larga. Revestidas com neoprene, um tecido isotérmico, as peças ajudam a evitar transpiração e desconforto no dia-a-dia. “Também pensamos nas mulheres com gordurinhas a mais, por isso a nossa segunda peça é uma cueca mais subida”, esclarece a designer.

Ariel Del Arco foi uma das modelos transgénero a usar a peça de roupa interior nos desfiles em que participou. A manequim reforçou a importância de pensar nas necessidades das pessoas transgénero. "Antes era capaz de usar dois pares de collants, uma cueca e um body, de forma a sentir-me confortável. Preciso deste tipo de peças interiores e acho que muitas mulheres trans pensam o mesmo", assume a modelo.

Até ao momento que lhe foi proposto usar a linha de roupa íntima de Giovanna Tavares, Ariel nunca tinha vestido underwear feita a pensar em mulheres transgénero. Pelo contrário, sempre teve muita dificuldade em encontrar este tipo de peças, mesmo fora de Portugal. “Vou a uma loja de roupa íntima e nunca encontro algo que me sirva. Que me faça sentir realmente confortável comigo mesma e que esteja adaptado ao meu corpo.”

"Nós [modelos] nunca sabemos o que vamos vestir nos desfiles, mas desta vez senti-me sempre confortável e confiante com qualquer coisa que usava. Não tinha de esconder nada na passerelle, nem de ir à casa de banho mudar de underwear várias vezes.” A parceria, que junta a indústria da moda em Portugal e a comunidade LGBTQIA+, procurou incluir todos, independentemente da sua identidade de género.

“Acho que há países que incluem mais os transgéneros na moda e em outros sectores do que propriamente Portugal. Mas não quer dizer que não estejamos a dar passos para a sua inclusão. A ModaLisboa é a prova desta mudança", assume ainda a designer.

As duas primeiras peças da TLOVET já estão à venda online – custam 27€ e 37€. Para além de uma linha de roupa íntima, a designer Giovanna Tavares já pensa em diversificar o catálogo. “É possível que no Verão lance uma colecção de beachwear. Quero que a marca cresça e que inclua novos produtos, desde roupa para ginásio a peças confortáveis para viajar.”

