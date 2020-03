Too Good To Go: para ajudar a comunidade, agora há refeições completas para takeaway

Em tempos de crise pandémica, a Too Good To Go criou um novo projecto, o #WeCare, que permite que os restaurantes possam utilizar a app como plataforma de takeaway temporária.

A Too Good To Go é uma aplicação gratuita para combater o desperdício alimentar (de que lhe falámos aqui), que permite encomendar excedentes de diversos restaurantes, pastelarias e outros estabelecimentos comerciais a preços reduzidos. Numa altura em que muitos restaurantes fecharam para ajudar a combater o novo coronavírus, mas mantiveram o serviço de takeaway disponível, a Too Good To Go abre espaço para que estes estabelecimentos possam estar disponíveis.

“Para ajudar os muitos negócios locais que actualmente estão a passar por dificuldades financeiras, apresentamos as refeições #WeCare”, anunciam nas redes sociais. ⁣O projecto não tem quaisquer fins lucrativos para a Too Good To Go e será uma adição temporária à app.

Assim sendo, basta entrar na plataforma e fazer uma breve pesquisa por We Care – aí encontra os estabelecimentos com refeições takeaway que aderiram a esta opção e fazer a reserva consoante o menu que é apresentado.

As refeições takeaway não são confeccionadas com excedente alimentar, antes disponibilizadas com base no menu original. No momento de levantamento dos pedidos, a Too Good To Go pede que seja o utilizador a confirmar a recolha, uma medida de segurança e combate ao risco de contaminação por Covid-19.

