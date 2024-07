‘Tornados’: e tudo a ventania levou

Entre as décadas de 70 e 90, mas sobretudo naquela, o cinema americano foi pródigo em filmes-catástrofe sobre desastres naturais (o pequeno ecrã também contribuiu com alguns telefilmes). Houve fitas sobre maremotos, incêndios florestais e urbanos, erupções vulcânicas, tremores de terra (o célebre Terramoto, de Mark Robson, rodado utilizando o processo áudio Sensurround, de muito curta vida), inundações, quedas de meteoritos, avalanches e furacões. Um dos filmes mais tardios mas não menos espectaculares desta categoria foi Twister, de Jan de Bont (1996), produzido por Steven Spielberg e escrito por Michael Crichton em parceria com Anne-Marie Martin.

Interpretado por Helen Hunt, Bill Paxton, Cary Elwes, Jami Gertz e Philip Seymour Hoffman, Twister centra-se no casal formado pelo meteorologista de televisão Bill Harding (Pullman) e pela sua mulher, Jo (Hunt), uma cientista especializada em tornados, que se estão a divorciar. Uma série de circunstâncias leva a que Bill, acompanhado pela sua namorada, Melissa (Gertz), se juntem à equipa de “perseguidores de tornados” de que Jo faz parte, e que está a tentar testar um novo e avançado sistema de alerta meteorológico contra tornados. Para o conseguir, esta equipa de especialistas põe-se mesmo no meio de uma série destes mortíferos fenómenos naturais que estão a assolar o Oklahoma.

DR Tornados

Twister foi um grande sucesso comercial (o segundo filme mais lucrativo nos EUA de 1996). Falou-se na altura na possibilidade de fazer uma continuação, tutelada pelo falecido Bill Paxton em associação com James Cameron, e rodada em 3D, mas o projecto foi abandonado. Só voltou à baila em Hollywood em 2020, mas o Covid impediu que fosse para a frente. Um ano mais tarde, Helen Hunt propôs à Universal, o estúdio que tinha produzido Twister, escrever e realizar essa continuação, mas sem sucesso. Em 2022, finalmente, foi anunciado que Tornados (Twisters) ia mesmo ser feito, embora, por sua vez, Helen Hunt tivesse recusado voltar à personagem que interpretou no filme original.

Realizado por Lee Isaac Chung, o autor do aclamado Minari, Tornados tem como principal protagonista Kate Cooper (Daisy Edgar-Jones), uma antiga meteorologista e “perseguidora de tornados”, discípula de Bill e Jo Harding, que abandonou a actividade após uma experiência muito traumática com um tornado há alguns anos. No entanto, Kate é atraída de volta à actividade pelo seu amigo e ex-colega Xavi (Anthony Ramos), que está a testar um revolucionário sistema de detecção de tornados, e vão cruzar-se com Tyler Owens (Glen Powell), uma celebridade das redes sociais que se dedica a perseguir tornados enquanto amador, para se exibir online aos seus seguidores, arriscando a vida de forma irresponsável.

A equipa de Kate e Xavi, a que se juntou Tyler, ruma então ao Oklahoma, juntamente com outras equipas de cientistas rivais, e vão todos encontrar-se em pleno no meio de um nunca visto sistema de múltiplos tornados, que converge para o centro daquele estado. Agora, para os “perseguidores de tornados”, já não se trata tanto de testar o novo sistema de detecção de tornados, como de lutar pelas suas vidas. De especialmente novo em relação a Twister, este Tornados tem efeitos digitais muito mais sofisticados, e o argumento incorpora agora o tema das alterações climáticas tão em voga. Quase 30 anos depois, os tornados voltam a ser vedetas em Hollywood. Resta apenas saber se estes vão arrasar nas bilheteiras como os do filme original de Jan de Bont.

