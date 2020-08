Torre de Belém e Mosteiro dos Jerónimos entre os monumentos grátis para jovens esta quarta-feira

A iniciativa da Direcção-Geral do Património Cultural é apenas válida esta quarta-feira, 12 de Agosto, a propósito do Dia Mundial da Juventude.

À semelhança da EGEAC, também a Direcção-Geral do Património Cultural (DGPC), responsável pela gestão do património cultural em Portugal, celebra o Dia Mundial da Juventude oferecendo a entrada nos seus museus, monumentos e palácios ao longo desta quarta-feira, 12 de Agosto.

A isenção dos ingressos abrange, no entanto, apenas jovens que tenham entre os 12 e os 29 anos. "Compromisso dos Jovens para a Acção Global" é o tema deste ano das celebrações, organizadas pelo Instituto Português do Desporto e Juventude.

As entradas serão então gratuitas ao longo do dia em locais como Mosteiro dos Jerónimos, Torre de Belém, Panteão Nacional, Palácio Nacional da Ajuda, Museu dos Coches, Museu Nacional do Traje, Museu Nacional de Arte Antiga ou o Museu Nacional do Azulejo. Para descobrir a lista completa de locais basta visitar o site.

As regras de entrada nos locais mantém-se, com limitação da lotação para que seja possível manter as distâncias de segurança recomendadas.

