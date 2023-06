Toy, Deejay Kamala, Ruth Marlene e samba em novo Jardim Cultural

Um mercado de gastronomia e retalho, com programação musical “digna de festival de música”. É assim que se apresenta o novo Jardim Cultural de São Domingos de Benfica, que se estreia já no próximo mês de Julho, na Quinta da Alfarrobeira. Ao todo, vão ser cerca de 18 dias de agenda, todas as quintas, sextas, sábados e domingos, sempre com entrada livre e pet-friendly.

Do rock ao pop, do indie à electrónica, a música será o fio condutor e já estão confirmados nomes como Domingues, Kappa Jotta, Mizzy Miles, Toy, Deejay Kamala ft NBC, Miguel Bravo, Ruth Marlene, Tay e Dejavu. Mas não só. Poderá contar também com Tributos e rodas de samba.

Além da programação musical, está previsto um mercado, que irá reunir várias marcas gastronómicas e de retalho, e um ginásio ao ar livre, com equipamentos e personal trainers especializados, que vão dar treinos e aulas de yoga.

Se precisa de levar os miúdos atrelados, não stresse já. O espaço conta com um parque infantil, com várias estruturas, e o evento garante pinturas faciais ao fim-de-semana.

A organização é de Pedro Martins, Cristóvão Almeida e Jorge Dias, em parceria com a Junta de Freguesia de Benfica e a Câmara Municipal de Lisboa. No site do evento, ainda há candidaturas a decorrer para quem quiser integrar a programação do Jardim Cultural.

Quinta da Alfarrobeira. Qui-Sex 16.00-00.00, Sáb-Dom 12.00-00.00. Entrada livre

+ No miradouro das Amoreiras, o Dia do Yoga celebra-se com aulas gratuitas

+ Edição especial Time Out Madeira: o guia da ilha bonita está nas bancas