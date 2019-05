Trafaria recebe festival de vinhos e petiscos com provas e cruzeiros

O Trafaria (com) Prova está de regresso ao passeio ribeirinho da vila piscatória, com vinhos nacionais, petiscos locais, provas comentadas por especialistas e muita animação de rua. O acesso ao recinto é livre. Aponte na agenda: 31 de Maio, 1 e 2 de Junho.

Durante três dias, a Trafaria estará em festa com vinhos de todas as regiões do país e petiscos vindos directamente dos restaurantes da vila, herdeiros das melhores tradições locais. O programa contempla ainda música e actividades para os miúdos.

Os olhos vão estar postos sobretudo nos comes e bebes, mas conte também com recriações históricas da época balnear no início do século XX, visitas guiadas à Trafaria pelo Centro de Arqueologia de Almada, jogos tradicionais e animação de rua. A banda sonora estará a cargo do projecto Almada Street Band.

O evento, promovido pela Câmara Municipal de Almada e a revista Vinho Grandes Escolhas, arranca a 31 de Maio, às 17.00, prolongando-se a festa até às 22.00. No dia seguinte, 1 de Junho, o horário de abertura e encerramento é exactamente o mesmo. Já no dia 2 de Junho, pode começar a beber mais cedo, a partir das 15.00, para ir para casa mais cedo também, às 20.00, mesmo a tempo de ir jantar.

A entrada é grátis, mas a prova dos vinhos expostos está condicionada à compra de uma pulseira (5€), com oferta de copo para a degustação. Vão haver cerca de três dezenas de expositores, com vinhos da região de Setúbal, Alentejo, Douro, Lisboa, Algarve e Beira Interior, mas também vinhos da Moldávia. Está pronto para treinar o palato?

