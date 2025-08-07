Três anos depois, Piscina de Arroios reabre

Equipamento encerrou em 2022, devido a “irregularidades estruturais” detectadas pouco depois da reabertura, em 2021. Inscrições começam a 15 de Agosto.

"Irregularidades graves nas infra-estruturas, dificuldades legais e exigências técnicas" foram os motivos para os três anos de fecho da Piscina de Arroios, no Mercado do Forno do Tijolo. A situação, explica a Junta de Freguesia de Arroios, que gere o equipamento, exigiu "uma intervenção profunda e rigorosa", que fez com que a sua reabertura acontecesse apenas em Setembro. O período de inscrições começa no dia 15 de Agosto, por via digital.



As obras incluíram a modernização dos balneários, a instalação de termo-acumuladores para o fornecimento eficiente de água quente, a actualização das redes eléctricas, bem como reparações na própria cuba da piscina, entre outros aspectos.

DR/JFA Piscina de Arroios

A Junta de Freguesia informa que voltarão, assim, as aulas regulares e "actividades para todas as idades, com condições reforçadas de acessibilidade". Listadas no site do organismo estão as aulas de natação para bebés, crianças e adultos, a hidroginástica ou a adaptação ao meio aquático, sem esquecer o regime de natação livre.



Uma história que se enrola há mais de dez anos

Recue-se a 2016. Foi o ano em que a antiga Piscina Municipal dos Anjos foi remodelada e rebaptizada. Felicidade geral, mas passageira. Pouco mais de dois anos depois, voltou a fechar, por causa de uma falha técnica na cuba. Entrou, então, em reabilitação, e ganhou um novo elevador e um passadiço com ligação à Rua Damasceno Monteiro, tendo reaberto em Setembro de 2021.

Mas, mais uma vez, foi sol de pouca dura. Mesmo depois das obras, voltaram os “graves problemas estruturais”. Havia “perdas de água no fundo da cuba da piscina, bolhas de ar e deformações na tela” e ainda “zonas de piso escorregadio não adaptado à prática da natação”. Em Agosto de 2022, voltou a ser encerrada, com carácter de urgência. A demora em reabrir, situação que se mantém relativamente à Piscina de São Vicente, junto ao Panteão Nacional, gerou indignação e manifestações por parte de um grupo de cidadãos.

Em declarações ao jornal Público, sobre a "saga" das piscinas municipais encerradas em Lisboa (a do Casal Vistoso, no Areeiro, reabriu em Setembro de 2024), o vereador Ângelo Pereira explicava, no ano passado, que o início das obras na Piscina de Arroios estava dependente de um visto do Tribunal de Contas. Visto despachado e obra feita, pode voltar-se a nadar nos Anjos. Resta saber por quanto tempo.

Rua Maria da Fonte, Mercado do Forno do Tijolo (Anjos). Seg-Sex 08.00-20.30, Sáb, Dom 09.00-13.30/ 15.00-19.00

