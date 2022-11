Três dias de copo na mão. Mercado de Vinhos, no Campo Pequeno, dá destaque à Bairrada

Há mais do que leitão na Bairrada. Na verdade, é a maior região produtora de espumante em Portugal, e é terra de brancos frescos e aromáticos e tintos robustos. Por isso, a Bairrada é a região convidada na 9.ª edição do Mercado de Vinhos, um evento vínico que regressa ao Campo Pequeno entre os dias 11 e 13 de Novembro. São três dias de copo na mão e esperam-se muitas novidades.

Este ano, além de poder provar e comprar vinhos, o Mercado de Vinhos vai distinguir “A escolha do Mercado” com um concurso de vinhos coordenado pela Associação de Escanções de Portugal (AEP). Os profissionais desta associação também vão liderar as “conversas e um copo de vinho”, no auditório, para discutir temas relacionados com o sector, altura em que os visitantes se podem inscrever gratuitamente para os cursos de iniciação à prova.

Já a Exposição dos Aromas vai dar a conhecer as castas portuguesas e aromas identificativos dos vinhos – uma exposição interactiva que promete despertar os sentidos. Não faltarão ainda acções de sensibilização para o consumo moderado de vinho.

Campo Pequeno. Sex 16.00-21.00, Sáb 11.00-21.00, Dom 11.00-20.00. 5€ sem copo ou 8€ com copo

