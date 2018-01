Três razões para ir ao Trindade até Julho, segundo Diogo Infante

O novo director artístico do Teatro da Trindade, em funções desde Dezembro, revela alguns espectáculos da programação que decorre até Julho. Na próxima quarta-feira, na edição impressa da Time Out, leia a entrevista completa a Diogo Infante sobre a nova vida do Trindade.

A propósito da nomeação de Diogo Infante para director artístico do Teatro da Trindade, pela Fundação Inatel, realizámos uma grande entrevista ao actor e encenador, para ler na próxima quarta-feira, quando a edição da Time Out for para as bancas. Entretanto deixamos-lhe um belo aperitivo: algumas das produções que vai poder ver no Trindade até Julho.

Já a 11 de Janeiro estreia 150 Milhões de Escravos, uma encenação de Maria João Luís que indaga sobre a exploração do trabalho infantil e que é uma co-produção do Trindade com o Teatro da Terra e que conta no elenco com Catarina Rôlo Salgueiro, José Leite, Teresa Sobral, entre outros.

A 1 de Março, numa encenação de Diogo Infante que conta com o próprio e Rita Salema, Patrícia Tavares e Jorge Mourato, estreia O Deus da Carnificina, de Yasmina Reza.

De 11 a 22 de Julho é a vez de Carmen – As vozes dentro de mim. A dramaturgia é de Diogo Infante – que também encena – a partir da última biografia de Carmen Dolores. É uma co-produção com o Teatro Meridional e que está integrado no Festival de Almada.

Diogo Infante garantiu em entrevista que aquilo que pretende implementar no Teatro da Trindade é uma programação que gravite em torno dos grandes textos, dos clássicos, que, na sua opinião, nunca são demais de levar a cena. Esta e outras revelações encontrar nas bancas na quarta-feira, dia 10 de Janeiro.

