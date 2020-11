Três restaurantes de Lisboa convidam a jantar mais cedo e por metade do preço

Selllva, Lat.a e Capricciosa lançam campanha com 50% de desconto, antecipando as refeições da noite para o período entre as 19.00 e as 19.30.

Com a entrada em vigor do novo estado de emergência, os restaurantes nos 121 concelhos abrangidos pelas medidas para a contenção da pandemia têm tentado reinventar-se para minimizar as perdas. Alguns deles, começaram a antecipar as horas de refeições para contornar os horários de fecho e lançaram campanhas com grandes descontos.

É o caso do Selllva, um restaurante de comida saudável, do Lat.a, um estabelecimento em que a gastronomia latino-americana está em destaque, ou do clássico italiano Capricciosa, que têm em vigor um desconto de 50% em toda a carta, entre as 19.00 e as 19.30.

Para usufruir da campanha, deverá dirigir-se a qualquer um dos restaurantes mencionados no horário referido e fazer o pedido para comer no local – só assim o desconto é válido.

