Tributo às Marchas da Misericórdia faz-se com desfile na Praça Luís de Camões

A Marcha Infantil e a Marcha Sénior da Junta de Freguesia da Misericórdia, a Marcha Infantil do Lisboa Clube Rio de Janeiro ‘Os Altinhos’, a Marcha do Bairro Alto e a Marcha da Bica vão ser consagradas na próxima sexta-feira, 16 de Junho. O desfile arranca às 21.30, na Praça Luís de Camões.

“São de todas as idades e trazem a Misericórdia no coração. Espalharam alegria e uma animação contagiante por onde passaram, cantaram a plenos pulmões as músicas que, nestas festas, alegraram as nossas gentes e deixaram-nos orgulhosos”, lê-se em nota sobre a Noite de Consagração das Marchas da Misericórdia, organizada pela Junta de Freguesia. “É hora de aplaudir a sua dedicação, o seu esforço e as suas conquistas, e dizer-lhes que estaremos sempre ao seu lado, em todos os momentos.”

As Marchas da Misericórdia apresentaram-se, como habitualmente, entre 2 e 12 de Junho.

