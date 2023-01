Trilho Canino volta a galgar o paredão e promete bolo de aniversário

Na 10.ª edição do Trilho Canino, marcada para 28 de Janeiro, haverá bolo no paredão da praia de Carcavelos, junto ao Bar do Moinho.

São dez anos a juntar donos e animais de companhia num passeio em grupo e ao ar livre. Para assinalar a efeméride, a Associação S. Francisco de Assis promete bolo de aniversário no paredão da praia de Carcavelos, junto ao Bar do Moinho. Antes, já sabe, terá de dar às pernas. O Trilho Canino, que terá início no Mercado de Carcavelos, arranca às 10.00 de 28 de Janeiro e deverá terminar por volta das 12.30, no mesmo local.

“Quem tem cão passeia o seu e quem não tem participa com os animais que a Associação tem à sua responsabilidade”, lê-se no site da autarquia, que promete “um momento de afável e divertido convívio”. “São momentos muito especiais para os animais da Associação pois é proporcionada a oportunidade de fazer um passeio maior, de conviver com outros animais e com pessoas.”

Para participar, deverá inscrever-se através de telefone (214 870 095) ou por e-mail (geral@sfacascais.pt). A actividade é totalmente gratuita.

Ponto de encontro: Mercado de Carcavelos. 28 de Janeiro, Sáb 10.00-12.30. Grátis

