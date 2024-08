Trilhos da Serra de Sintra vão ser palco de provas de corrida e caminhada

Os trilhos da Serra de Sintra vão ser palco do Sintra Trail X’treme, uma competição de corrida a pé, que faz parte dos circuitos nacionais e internacionais da Associação de Trail Running de Portugal e da Associação Internacional de Trail Running. Ao todo, estão previstas três provas de corrida e uma de caminhada, além da nova Kids Trail, para crianças e jovens dos seis aos 15 anos. O evento está marcado para 15 de Setembro, a partir das 08.00, e promove a prática desportiva ao permitir que amadores, entusiastas da modalidade e famílias participem ao lado dos melhores atletas, inclusive ao partilhar os mesmos trilhos.

“São esperados mais de 900 atletas no conjunto das várias provas, estando já confirmada a presença de participantes de 20 nacionalidades diferentes, o que estabelece um novo recorde para o evento”, lê-se em comunicado da organização, que destaca o facto de as inscrições estarem abertas até 10 de Setembro. “Desde 2017 que o Sintra Trail X’treme tem revelado aos atletas de trail running, tanto nacionais como internacionais, os encantos do Parque Natural de Sintra. Com percursos exigentes, as provas de corrida a pé nos trilhos incluem passagens por zonas de extraordinária beleza, algumas das quais acessíveis apenas aos participantes do evento.”

Os percursos previstos são os seguintes:

O Sintra Trail X’treme , com 33 quilómetros e 1650 metros de desnível positivo, que requer dos atletas experiência prévia em Trail, uma excelente condição física e uma gestão cuidadosa do seu esforço físico e mental. É o desafio mais longo do evento e faz parte do circuito nacional de trail, sendo também pontuável para o ranking internacional.



O Sintra Trail X’plore , com 23 quilómetros e 1180 metros de desnível positivo, que é igualmente exigente e vai decidir os campeões absolutos femininos e masculinos individuais, assim como por equipas, no Campeonato Nacional de Sprint.



O Sintra Trail X’perience , com 13 quilómetros e 550 metros de desnível positivo, que é mais adequado para quem procura uma prova mais curta e rápida ou deseja experimentar a modalidade. Além disso, é também a prova em que vão ser escolhidos os campeões nacionais absolutos femininos e masculinos, tanto individuais como por equipas, no Campeonato Nacional de Trail Jovem.



O Sintra Trail X’torical , uma caminhada de oito quilómetros, que inclui passagens pelas escadas exteriores do Castelo dos Mouros e pela mágica Vila Sassetti, permitindo aos participantes apreciar a beleza dos caminhos que outrora foram percorridos pela realeza.



O Kids Trail, um percurso pensado para crianças entre os seis e os 15 anos, que incentiva os mais novos a praticar desporto.

As inscrições estão abertas até 10 de Setembro e os preços variam entre os 19€, os 29€ e os 39€.

Sintra. 15 Set, vários horários. Participação: 19€-39€

