Trotinetes da Lime podem ser usadas através da app da Uber em Lisboa

A parceria entre a Uber e as trotinetes Lime concretiza-se finalmente. Utilizadores já podem usar as trotinetes na cidade a partir da app da gigante norte-americana.

Com o desconfinamento, começam a regressar à circulação também as várias opções de mobilidade urbana. A partir desta quinta-feira, 9, já é possível utilizar as trotinetes eléctricas da Lime desbloqueando-as através da app da Uber. Esta é mais uma opção de transporte acessível e sustentável disponível na plataforma.

É natural que já não veja pela cidade as trotinetes e bicicletas da Jump antes disponíveis através da Uber – estas foram retiradas de circulação na Europa, uma vez que a Lime comprou essa parcela de mobilidade à própria Uber.

Para usar as trotinetes através da app basta seleccionar a opção “Alugar” para encontrar a trotinete mais próxima. Depois disso é seleccionar a que estiver mais perto (a app diz-lhe a quantos minutos a pé está dela) e seguir o itinerário. Para desbloquear o equipamento usa-se o habitual QR code no guiador e a viagem começa a partir daí.

Para finalizar a viagem basta voltar a abrir a aplicação, confirmar que está numa zona que permite estacionamento de trotinetes e tocar em “Finalizar viagem”. A frota vai estar disponível por 0,50€ para desbloqueio e 0,15€ por minuto, sendo que todas as trotinetes estão limitadas a uma velocidade máxima de 25km/h e é recomendado o uso de capacete.

“A Uber e a Lime acreditam que a micro mobilidade irá desempenhar um papel importante na complementaridade e ampliação das redes de transporte público. A micro mobilidade também serve como uma alternativa de transporte segura e capaz de proporcionar curtas deslocações com distanciamento social, a um preço acessível”, refere a Uber em comunicado.

A Lime junta-se assim às restantes opções da Uber como a UberX, UberGreen, UberBlack, UberAccess, UberXL, Comfort e opção de transportes público.

+ As opções de mobilidade urbana para passeios amigos do ambiente em Lisboa

+ Leia grátis a nova Time Out Portugal

Share the story