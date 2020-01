Uber passa a integrar informação sobre transportes públicos

A partir desta terça-feira, a aplicação da Uber disponibiliza informação em tempo real sobre os transportes públicos da Área Metropolitana de Lisboa.

Percursos e estimativa de preços de viagens de comboio, metro, barco, eléctrico e autocarro passam a estar disponíveis na aplicação da Uber, uma opção que pode ser encontrada na fase em que lhe é pedido que escolha um destino, e que surge lado a lado com as opções UberX, Black, UberXL, Uber Green e por aí fora.

Se ainda não lhe apareceu a opção, não fique triste. Nesta primeira fase, apenas 50% dos utilizadores de Lisboa vão poder “consultar em tempo real todas as soluções de mobilidade integrada de Lisboa”, lê-se num comunicado da Uber. Mas irá chegar a todos durante os próximos dias, garante a Uber à Time Out.

“Sabemos que em muitos casos o transporte público é uma forma eficiente e sustentável dos nossos utilizadores se deslocarem e queremos que esta decisão seja ainda mais fácil de tomar", diz Manuel Pina, director geral da Uber em Portugal. "No ano em que Lisboa é a Capital Verde Europeia, integrar a informação dos transportes públicos é mais um passo decisivo para criamos uma alternativa real ao carro próprio.”

Miguel Gaspar, vereador da mobilidade da Câmara de Lisboa, também é citado no comunicado: “Há um ‘modo de transporte’ que ganha cada vez maior relevância, que é o telemóvel. Hoje já é possível aceder a um automóvel ou a uma mota partilhada, solicitar um TVDE ou um táxi, ou desbloquear uma bicicleta ou trotineta a partir da palma da mão. Este anúncio permite aproximar mais os utilizadores destas plataformas do transporte público. Simplifica o acesso à informação e com isso aumenta as hipóteses de escolha individuais, dando mais visibilidade ao transporte público”.

