Praça de Espanha: termina ligação entre as avenidas Calouste Gulbenkian e Combatentes

As obras começaram há uma semana, mas ganham força esta segunda-feira. Segundo a Câmara Municipal de Lisboa (CML), a via central que liga a Avenida Calouste Gulbenkian à Avenida dos Combatentes encerra a partir desta segunda-feira e com “carácter definitivo”.

O motivo são os conhecidos trabalhos de requalificação da Praça de Espanha que até ao final do ano se transformará no projecto “Os caminhos da água”, do atelier NPK – Arquitectos Paisagistas Associados. A proposta vencedora do concurso internacional promovido pela câmara de Lisboa vai transformar a Praça de Espanha num grande espaço verde, maior do que o Jardim da Estrela – e até o Riacho do Rego será recuperado. Se tudo correr como planeado, o projecto estará pronto até ao final deste ano.

©NPK

Em comunicado, a CML ​​avança que “as alterações à circulação e os respetivos desvios de trânsito são devidamente coordenados no local pelas autoridades policiais”.

A nova Praça de Espanha funcionará como espaço de continuidade da Avenida Duque de Ávila e sobretudo do Jardim da Gulbenkian, que terá uma ponte pedonal a ligá-lo ao centro da praça.

