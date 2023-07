Try Better, Fail Better volta a ser expressão de ordem no Teatro Taborda

Fotografia de preparação dos espectáculos do festival Try Better, Fail Better`23.

O Teatro da Garagem prepara-se para acolher, mais uma vez, um ciclo de novos criadores, que encontram, no espaço do Teatro Taborda, uma casa para realizar e apresentar os seus trabalhos a um público mais vasto. Entre esta sexta-feira, 21 de Julho, e domingo, 23, os seleccionados em open call, que entretanto terminam a sua residência artística, vão ter a oportunidade de subir a palco com as suas propostas de música, teatro e dança.

Considerando a mais célebre citação de Beckett (“Ever tried. Ever failed. No matter. Try again. Fail again. Fail better.”), o mote para Try Better, Fail Better é justamente o da criação por tentativa e erro, num encontro entre sensibilidades e procedimentos artísticos ainda em pleno processo de formação ou afirmação. Este ano, a programação – que se realiza de sexta-feira a domingo, sempre a partir das 16.00 – inclui quatro produções originais: Antes do Fim, de Alexandru Istrate; Colateral, de Jorge Pereira; Taru, de Dani Mara e Thuany Amorim; e Templo de Enrolar um Cigarro, de Leonor Wiborg.

Debruçando-se sobre temáticas variadas, desde feridas interiores até à contemporaneidade da urbanização, os espectáculos foram seleccionados através de uma open call e vão ser submetidos à votação do público. Durante os três dias, sempre após as apresentações, haverá também festas silenciosas no jardim, com orientação musical de Mr. Bubble e participação de DJs convidados.

Está ainda prevista a actuação de Santa Barba – Minha língua na Tua, “uma entidade performativa não binária que evoca temas subjectivos e sociais, rememorando a música popular brasileira”, como se lê em apresentação da banda de Paulo Pinto, com os músicos Josué Santos e Telmo Sousa.

Teatro Taborda. Sex-Sáb 16.00-01.30, Dom 16.00-23.00. Desde 10,70€

