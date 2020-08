Tutti Frutti: podia ser Miami mas é um bar na Bica

Miami pode estar bem perto, ali para os largos do Miradouro do Adamastor, em Lisboa. O novo bar, ainda em soft-opening, ocupou na semana passada a esplanada do Oasis Backpacker’s Hostel e promete ser um bom oásis para os dias de Verão na cidade.

Os responsáveis são três amigos, todos eles ligados a outros projectos: Cheila Tavares, do bar Machimbombo, ali bem perto; João Resende, do Café Klandestino, no Intendente; e Elliot Jones, ex-chef do restaurante Crispy Mafya.

“Tanto no Machimbombo como no Klandestino não temos esplanada e, como não sabemos o que vai acontecer até ao final do ano, este é um espaço incrível para continuarmos a fazer o nosso trabalho”, conta Cheila. “As pessoas também se sentem confortáveis, é Verão, querem estar na rua, estão fartas de estar em casa. Era uma oportunidade única para fazermos um showcase do nosso trabalho.”

Além do espaço interior, o Tutti Frutti tem uma esplanada colorida com cerca de 30 lugares que irá ter música ao vivo ao longo do Verão. “É uma vibe Miami Vice, América Latina, West Africa, com cocktails descomplicados, para as pessoas se sentirem descontraídas”, descreve ainda Cheila Tavares.

Para já, e enquanto estão em soft-opening, há três cocktails especiais, muito “tiki style”, frutados e de Verão: uma Anona Colada, um Coconut & Figo Leaf Whisky Sour e o Criss Cross, com gin, sumo de melão, lima e basílico.

As comidas, preparadas por Elliot, também são bem exóticas e o bestseller tem sido a sanduíche cubana, com porco cozido a baixa temperatura. Também há um ceviche de papaia, arepa de costeletas, camarão panado com coco e uma sobremesa mítica: um pão de deus com gelado de baunilha, coco tostado, banana caramelizada e doce de leite.

Para já, estão abertos todos os dias, das 16.00 às 23.00, com a possibilidade de muito em breve abrirem mais cedo, ao meio-dia.

Rua de Santa Catarina, 20 (Miradouro de Santa Catarina, Lisboa). Seg-Dom 16.00-23.00.

