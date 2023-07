TVCine repõe documentário sobre Milan Kundera (1929-2023)

Em homenagem ao escritor e ensaísta checo Milan Kundera, que morreu aos 94 anos, o canal TVCine Edition vai voltar a exibir o documentário Milan Kundera: da Brincadeira à Insignificância, realizado em 2021 pelo seu compatriota Milos Smídmajer. O filme passou já neste canal recentemente e pode ser visto nas boxes, mas os TVCine decidiram programá-lo mais uma vez, tendo em conta o desaparecimento do autor. Passa no próximo dia 28 de Julho, às 16.45.

Conhecido também pela forma como cultivava e prezava a sua privacidade, Milan Kundera esteve 30 anos sem dar entrevistas e não gostava de aparecer em público. Este documentário biográfico conta com depoimentos de amigos de longa data do escritor e especialistas da sua obra, e aborda temas como a ida de Kundera para França em 1975, a posterior revogação da sua cidadania pelo governo comunista checo, a interdição pelo autor de A Imortalidade dos seus livros escritos em francês serem traduzidos para checo, ou ainda a sua decepção com a adaptação ao cinema do romance A Insustentável Leveza do Ser, por Philip Kaufman, em 1988, que o levou a nunca mais autorizar que um livro seu fosse filmado.

Nascido a 1 de Abril de 1929, em Brnö, na antiga Checoslováquia, Milan Kundera morreu nesta terça-feira em Paris, vítima de "doença prolongada".

