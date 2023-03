TVCine vai emitir filmes e séries em sinal aberto durante três dias

Entre 10 e 12 de Março, os quatro canais vão ser gratuitos em todas as operadoras. Quem não for subscritor terá 72 horas para ver mais de 150 títulos.

Nos dias que antecedem a cerimónia dos Óscares, marcada para 12 de Março, os quatro canais TVCine estarão em sinal aberto para os clientes de todas as operadoras – NOS, MEO, Vodafone e NOWO. No total, serão mais de 150 os títulos disponíveis, distribuídos pelos canais TVCine Top, dedicado às últimas estreias; TVCine Emotion, o canal das emoções que inclui filmes e séries para rir ou chorar; o TVCine Edition, onde é possível ver ou rever clássicos e filmes de culto; e o TVCine Action, onde se encontram filmes e séries de acção, suspense ou terror.

Um dos destaques da grelha de programação é Tudo Em Todo O Lado Ao Mesmo Tempo, o filme mais nomeado para a cerimónia dos Óscares que se avizinha. É exibido precisamente no dia da gala de Hollywood: às 19h15 de 12 de Março, um domingo, no TVCine Top. Antes, a 10 de Março, às 21h30, estreia-se em televisão, e no mesmo canal, O Esquadrão Suicida (2021), com Margot Robbie, Idris Elba, John Cena e a portuguesa Daniela Melchior, que interpreta a supervilã Ratcatcher 2.

A programação inclui ainda 12 filmes vencedores de Óscares, num especial da TVCine Edition, como Drive My Car (Melhor Filme Internacional) ou Moonlight (Melhor Filme, Actor Secundário e Argumento) ou êxitos recentes do cinema, de Casa Gucci, filme de Ridley Scott com Lady Gaga e Adam Driver, a Caça-Fantasmas: O Legado, o mais recente capítulo da saga iniciada em 1984.

