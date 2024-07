TVI alerta para fraudes com “castings não autorizados” de ‘Morangos com Açúcar’

Depois das conhecidas burlas do “olá pai, olá mãe”, os crimes informáticos chegaram aos castings. Em particular, a Morangos com Açúcar, alertou esta quinta-feira a TVI, em comunicado. O canal responsável pela popular série juvenil, que regressou aos ecrãs em 2023, diz ter identificado nos últimos meses “a activação de campanhas ilícitas de promoção de castings”, tendo já alertado as autoridades.

“Tais campanhas, além de utilizarem indevidamente a marca TVI e outras que lhe estão associadas ou são sua propriedade, promovem ‘falsos’ castings, aliciando jovens com promessas de participação nas produções da TVI”, lê-se no comunicado. Além de serem totalmente falsos, estes anúncios de casting acabaram por redireccionar os interessados para “sites fraudulentos”, onde são solicitados dados pessoais, “como nome, email, a cópia do cartão de cidadão, fotos ou vídeos com participações para finalidades ilícitas”. A TVI sublinha que os verdadeiros castings são “promovidos exclusivamente nos seus meios e plataformas digitais oficiais”.

A par deste alerta público, a TVI tem denunciado “todas as iniciativas de apropriação ilegítima das suas marcas” junto das autoridades policiais, assim como “das entidades proprietárias das plataformas digitais”.

+ Após Operação Maré Negra, Portugal e Espanha unem-se em torno de Ponto Nemo