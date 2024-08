TVI substitui canal dedicado à ficção pelo generalista V+ TVI

No próximo dia 9 de Agosto, o Grupo Media Capital lança o seu novo canal generalista, baptizado de V+ TVI, com uma grelha dividida entre ficção, entretenimento e informação. O V+ TVI chega em substituição do canal TVI Ficção e o anúncio acontece na mesma semana da estreia de outro canal de televisão na televisão por cabo: a Sport TV 7, dedicado às modalidades.

“O V+ TVI nasce da vontade de fazer evoluir a oferta do TVI Ficção para um canal mais completo, com conteúdos de entretenimento, ficção nacional e internacional, informação e desporto", esclarece o Grupo Media Capital em comunicado. “Culinária, fama, social, crime, motores” são alguns dos temas que encontram espaço na grelha do novo canal, desenhada por uma equipa liderada por Hugo Andrade, o director de programas do V+ TVI. No passado, Hugo Andrade foi director da RTP1, RTP2, RTP Memória e RTP África; em 2020 e actualmente é também director-geral adjunto da TVI. No novo canal terá a seu lado os directores adjuntos Ana Rita Clara e João Ricardo Pateiro.

Na área do entretenimento, destaque para o programa Tony e Amigos, onde o recente comendador e popular cantor Tony Carreira vai mostrar o seu lado mais pessoal, em conversa com… amigos. No campeonato da ficção, a grelha inclui as produções como Inspector Max ou Morangos com Açúcar, entre outras.

Esta semana, os serviços de televisão por cabo também viram nascer mais um canal: a Sport TV lançou o Sport TV 7, canal totalmente dedicado ao desporto português além futebol, dando destaque a modalidades como andebol, basquetebol, golfe, rugby, surf, skate, padel ou ténis. O Sport TV 7 integra a subscrição dos canais Sport TV.

