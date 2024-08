‘Ninguém Como Tu’ vai ter um remake: e desta, quem matará o António?

“Quem matou o António?” Os telespectadores que acompanharam na TVI a telenovela Ninguém Como Tu, há quase 20 anos, recordam-se do mistério em torno do qual orbitava o argumento desenhado por Rui Vilhena (Equador). O enredo será agora adaptado a uma série com o mesmo nome, com apenas 20 episódios em vez de 199, numa produção que volta a juntar a Prime Video, a produtora See My Dreams e a TVI. A data de estreia não é conhecida, mas a promessa é que será “em breve”.

Em 2023, um dos mais populares títulos da TVI, Morangos Com Açúcar, regressou aos ecrãs num novo formato, mais compacto, transformando a mais bem sucedida telenovela juvenil portuguesa numa série, embora com temporadas a estrear sem grandes intervalos. Mas a nova vida dos Morangos Com Açúcar, também impulsionada pela Prime Video, a See My Dreams e a TVI é uma continuação do passado, ao contrário dos futuros episódios de Ninguém Como Tu. Desta vez, trata-se de um remake da história original que “vai retratar a permanente luta pela conquista dos sonhos que dão sentido à existência humana”, diz o streaming da Amazon em comunicado. “Para a inescrupulosa Luísa Albuquerque é para isso que o dinheiro serve: realizar sonhos. Até ao dia em que recebe uma sentença fatal: tem apenas um ano de vida. Perante a revelação de que, afinal, o mais importante o dinheiro não compra, até onde é que será capaz de ir para encontrar a felicidade e o amor que guiam a vida?”

O elenco da nova série foi divulgado, mas sem revelar quem interpreta quem. Alguns dos nomes em destaque são Margarida Vila-Nova (Matilha), Lúcia Moniz (Operação Maré Negra), Guilherme Filipe (Lúcia, A Guardiã do Segredo), Maria José Pascoal (O Misterioso Caso de Lázaro Lafourcade), Marco Delgado (Pôr do Sol), Laura Dutra (A Lista), Paulo Rocha (A Rainha e a Bastarda), Diogo Fernandes (Revolução (Sem) Sangue), Gonçalo Waddington (Grand Tour), Rodrigo Trindade (3 Mulheres), Diana Palmerston (Papel Principal), Pedro Sousa (Queridos Papás) e a actriz brasileira Leticia Spiller (Cidade Invisível).

No entanto, na ficha da série que está disponível na plataforma IMDB (Internet Movie Database), encontramos alguns nomes no remake que faziam parte do elenco da telenovela. É o caso de Alexandra Lencastre, a Luísa Albuquerque original, que aparece creditada com uma nova personagem: Milú Gaspar dos Santos, interpretada por Rosa Lobato Faria em 2005. Benedita Pereira também aparece no elenco da nova produção, actriz que tinha interpretado Teresa Albuquerque, papel que desta vez parece estar a cargo de Laura Dutra.

