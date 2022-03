UB40 featuring Ali Campbell fecham cartaz do Rock in Rio Lisboa 2022

No dia 25 de Junho, no Palco Mundo, os UB40 juntam-se a Duran Duran, A-ha e Bush. António Zambujo e José Cid estão entre as confirmações para o Galp Music Valley.

A três meses do arranque do Rock in Rio Lisboa 2022, o festival completa o cartaz do palco principal com os britânicos UB40 featuring Ali Campbell. Os autores de “Red Red Wine” ou “(I Can’t Help) Falling In Love” passam pelo Parque da Bela Vista, no dia 25 de Junho, juntamente com os já confirmados Duran Duran, A-ha e Bush. Além do Palco Mundo, a organização do festival também revelou novos nomes que vão passar pelo Galp Music Valley nos dias 18,19, 25 e 26 de Junho. António Zambujo, José Cid e Piruka com Jimmy P & Gama são algumas das últimas confirmações.

Com o cartaz do Palco Mundo fechado, o Rock in Rio Lisboa 2022 promete um terceiro dia (25) dedicado às décadas de 80 e 90. Já para abrir o palco, o festival antecipa a actuação de Xutos & Pontapés – marcada originalmente para 25 de Junho – para o primeiro dia de festa (18) “para fazer as ‘honras da casa’ neste tão aguardado regresso”, lê-se na página de Instagram da organização.

Também o Galp Music Valley tem novas confirmações, incluindo nomes da música portuguesa, espanhola e brasileira. O primeiro dia arranca com os lisboetas Zanzibar Aliens, seguem-se as novas confirmações Ego Kill Talent, directamente de São Paulo, e a banda espanhola IZAL. Os novos nomes do dia seguinte (19) incluem o português Deejay Kamala e os espanhóis Miss Caffeina. Ainda no mesmo palco, a 25, no primeiro dia do segundo fim-de-semana de festival, celebra-se a música portuguesa com António Zambujo, José Cid e Luca Argel. No último dia (26), Diego Miranda, Piruka convida Jimmy P & Gama, Blueyes e Rebecca juntam-se a Mundo Segundo & Sam The Kid.

Estas novas confirmações do Galp Music Valley juntam-se aos já confirmados Ney Matogrosso, Delfins, Linda Martini, Funk Orchestra, Moullinex & Xinobi, Bárbara Tinoco e The Black Mamba.

Pelo Palco Mundo, o maior do festival, vão passar também Foo Fighters, The National, Liam Gallagher, Black Eyed Peas, Ellie Goulding, Ivete Sangalo, David Carreira, Duran Duran, A-ha, Bush, Post Malone, Anitta, Jason Derulo e HMB.

Os bilhetes para a 9.ª edição do Rock in Rio Lisboa estão à venda nas modalidades de diário (74€) ou weekend pass (121€).

+ Bombino e Omar Souleyman entre os confirmados da Rock Your Street

+ Os melhores concertos em Lisboa esta semana