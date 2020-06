Uber Eats leva-lhe os Santos Populares a casa

Só precisa de se preocupar com a música pimba. A aplicação trata das sardinhas, do caldo verde e da taxa de entrega.

Está na hora de receber os Santos Populares de braços abertos e pernas prontas para bailar. No mês preferido dos alfacinhas, as ruas podem não parecer as mesmas, sem arraiais, marchas ou procissões, mas a festa não pára: faz-se em casa. Basta tratar da decoração e começar a pensar no menu. A Uber Eats tem propostas para todos os gostos e várias ofertas especiais.

Se está com saudades de caldo verde ou de verdadeiras sardinhas assadas, prateadas e corpulentas, basta aceder à aplicação de comida ao domicílio e espreitar os restaurantes disponíveis no banner da campanha “Santos Populares em Casa”. A partir de 15€, tem direito a taxa de entrega grátis, através do código SANTOSEMCASA.

É ainda possível optar por cabazes de produtos tradicionais, acessíveis a partir do mesmo banner, no menu Lizgarden – com o código SANTOSLIZGARDEN a taxa de entrega é grátis. Entre broas, queijos, chouriços e vinho, encontra tudo para montar uma mesa à portuguesa. E ainda recebe um manjerico de oferta.

Para molhar o bico, há packs de seis Super Bock original 33 cl a metade do preço e sem taxa de entrega. Os utilizadores só têm de fazer encomendas entre 12 e 14 de Junho e 23 e 25 de Junho e usar o código SANTOSSUPERBOCK. Caso prefira Sagres, a marca está a oferecer duas latas de sardinha Bom Petisco na compra de um pack de 10 minis Sagres até 14 de Junho. Basta seleccionar uma das lojas À Nossa, disponíveis na aplicação, e pedir o "Kit Santos em Casa” na categoria “Oferta da Semana”.

Atenção: não se esqueça de ajudar as Associações de Arraiais de Lisboa até 28 de Junho. Só tem de inserir o código ARRAIAISLISBOA e seleccionar as especialidades tradicionais disponíveis. A partir de 15€, não paga a taxa de entrega. Mais fácil não podia ser.

+ #MarchaPeloTeuBairro é o desafio da Too Good To Go para apoiar o comércio local

Share the story